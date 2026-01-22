En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Inadmiten a mujer estadounidense en Medellín por delitos contra menores: tenía alerta por pedofilia

Inadmiten a mujer estadounidense en Medellín por delitos contra menores: tenía alerta por pedofilia

Migración Colombia detectó a través de un informe de Angel Watch que una ciudadana estadounidense, que pretendía ingresar por Medellín, tenía alerta por pedofilia y fue inadmitida del país.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Inadmiten a mujer estadounidense en Medellín por delitos contra menores: tenía alerta por pedofilia
La identidad de la mujer estadounidense no fue revelada.
Migración Colombia

Migración Colombia, entidad encargada del control migratorio en el país, dio a conocer que una mujer con ciudadanía estadounidense y con alerta de pedofilia fue inadmitida en Medellín, capital del departamento de Antioquia. El hecho fue reportado por la entidad en la mañana del miércoles 21 de enero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales
    Este fue el epicentro del temblor de este jueves 22 de enero.
    SGC/Archivo
    COLOMBIA

    Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales

  2. Reconocida marca de ropa en Bogotá cierra sus puertas: “Este lugar fue un sueño, fue un hogar”
    “Este lugar fue un sueño, fue un hogar” -
    Canva
    BOGOTÁ

    Reconocida marca de ropa en Bogotá cierra sus puertas: “Este lugar fue un sueño, fue un hogar”

De acuerdo con la organización, la mujer con alerta de pedofilia es el nuevo caso de Angel Watch en Medellín. Migración Colombia inadmitió a la estadounidense cuando ingresaba por el Aeropuerto internacional José María Córdova de Ríonegro y que sirve a la ciudad de Medellín. "Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes", se lee en un breve comunicado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la gestión de la entidad. "¡Go home! Gracias al trabajo de Migración Colombia, fue inadmitida un ciudadana de Estados Unidos que pretendía ingresar a Medellín y tenía alerta por pedofilia", comenzó diciendo el mandantario de la ciudad en su cuenta de X.

"Este resultado reafirma la política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la niñez. El compromiso es permanente: en 2025 se realizaron 71 inadmisiones y este año ya tenemos dos casos. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas", agregó Gutiérrez. Este caso se suma a otro reportado el pasado 20 de enero, cuando un hombre, también con nacionalidad de Estados Unidos, pretendía ingresar al territorio colombiano.

Publicidad

"El extranjero arribó a Colombia en un vuelo internacional y, durante el proceso de verificación documental y de antecedentes, los oficiales de la entidad identificaron una consigna activa en el sistema MIGRAR, la cual indicaba que la persona se encuentra registrada como ofensor sexual en los Estados Unidos. Con base en esta información y en cumplimiento de la normatividad migratoria vigente, se aplicó la medida administrativa de inadmisión", se lee en un comunicado.

Durante los procedimientos, el ciudadano extranjero permaneció bajo custodia de la autoridad migratoria, "a la espera de la confirmación por parte de la aerolínea del vuelo de retorno, conforme a los procedimientos establecidos para estos casos".

Publicidad

Lea: Cuatro personas capturadas por delitos sexuales contra menores: una niñera y una madre detenidas

¿Qué es el Angel Watch?

El Programa Angel Watch (AWP, por sus siglas en inglés) es operado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). "La misión del AWP es identificar proactivamente a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y que tengan previsto viajar a un país extranjero, con el fin de notificar a las autoridades policiales y/o de seguridad fronteriza del país de destino", según se lee en la página de DHS.

El Centro de Vigilancia de Ángeles (AWC), perteneciente al Centro de Delitos Cibernéticos (C3) del DHS, identifica de forma proactiva a personas estadounidenses. "Mediante el uso de información relacionada con viajes y registros estatales de delincuentes sexuales disponibles públicamente, el AWC notifica a los países de destino sobre la llegada inminente de estas personas para ayudar a prevenir el turismo sexual infantil y otras formas de explotación", agregan en la página de la entidad estadounidense.

Lea: Actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras ser señalado de abuso sexual infantil

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

  • Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co
  • Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co
  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080
  • Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141
  • Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Migración Colombia

Estados Unidos

Abuso Sexual

Abuso Sexual En Colombia

Maltrato Infantil

Publicidad

Publicidad

Publicidad