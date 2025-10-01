En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Devolverán más de 15.000 celulares robados en Bogotá: conozca cómo recuperar el suyo

Devolverán más de 15.000 celulares robados en Bogotá: conozca cómo recuperar el suyo

La Policía busca devolver los dispositivos móviles incautados, ofreciendo un proceso claro para que las víctimas verifiquen si su equipo ha sido recuperado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Aplicaciones maliciosas para su celular
Imagen de referencia
Unsplash

Publicidad

Publicidad

Publicidad