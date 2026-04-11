Él es el influenciador de EE.UU. deportado desde Medellín por promover turismo de explotación sexual

Migración Colombia informó que a dos ciudadanos estadounidenses les aplicaron medidas de deportación y expulsión de Colombia por graves comportamientos que comprometían la seguridad y el orden público en Antioquia. Los extranjeros fueron enviados de vuelta a su país en un vuelo de Avianca con destino a Miami.

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De acuerdo con la entidad, el primer caso corresponde a un influenciador extranjero quien a través de sus redes sociales promovía encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual. Incluso, los oficiales de Migración Colombia iniciaron la investigación tras detectar que ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos “consejos” para evadir controles de las autoridades.



El influenciador, un afroamericano de 42 años, estaba en Medellín desde el 2022 y en sus redes sociales mostraba algunos consejos para el llamado “turismo sexual” en esa capital. El hombre se hace llamar Chill Capo, quien además mostraba algunas de las inseguridades de las páginas de citas o sugería ciertas acciones para no ser drogado. Además, ofrecía “servicios de lujo” para otros extranjeros, como limusinas o penthouses.



El informe de Migración Colombia detalla que Chill Capo no solo desarrollaba estas actividades, sino que además se encontraba en condición de permanencia irregular en el país. Ante estas circunstancias, el organismo le impuso la medida de deportación, por lo que no podrá ingresar a Colombia por un término de mínimo cinco años y fue conducido fuera del territorio nacional.



¿Quién es el otro extranjero expulsado de Colombia?

De otro lado, el segundo caso involucra a otro ciudadano estadounidense que habría protagonizado episodios de amenazas y riñas en instituciones educativas del sector de Las Palmas y otras zonas del Oriente antioqueño.

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Según las autoridades, el hombre intentó ingresar a un colegio en Llanogrande, haciéndose pasar como docente de inglés. Al no lograr su objetivo, habría reaccionado con amenazas dirigidas a estudiantes, lo que encendió las alertas de la comunidad educativa.

De acuerdo con la entidad, la verificación detallada del caso y con información de autoridades de Estados Unidos en cooperación con Migración Colombia, se logró establecer que el sujeto tenía antecedentes judiciales y órdenes de arresto vigentes en Nueva York, por lo que procedió a aplicar la medida de expulsión del territorio nacional, así como la prohibición de ingreso a Colombia por un término no inferior a diez años y la obligación de tramitar una visa para su ingreso al país una vez transcurrido ese tiempo.

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“El control no es solo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, sino que se extiende a Medellín y toda su área metropolitana. Actuamos de manera contundente frente a cualquier situación que afecte la seguridad y como autoridad migratoria hacemos cumplir la normatividad y la Ley”, aseguró Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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