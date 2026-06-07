El mensaje de la esposa de Miguel Uribe Turbay, tras un año del atentado: “Ese dolor no descansa”

A un año del atentado que cambió para siempre la vida de su familia, María Claudia Tarazona volvió a recordar públicamente a su esposo, Miguel Uribe Turbay, con emotivos mensajes en redes sociales en los que expresó el dolor que ha significado afrontar su ausencia y continuar adelante junto a sus hijos.



La conmemoración se produjo en medio de una fecha especialmente significativa para la familia. A través de sus redes sociales, Tarazona compartió este 7 de junio varias fotografías familiares acompañadas de un breve pero profundo mensaje dedicado al exsenador y excandidato presidencial: “Miguel Uribe Turbay 1986-2025. Amor de mi vida. Cuando no hay palabras. Gracias Dios, ayúdame más”.

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El recuerdo del último día junto a su hijo

Un día antes de la conmemoración del atentado, María Claudia también compartió un video. En las imágenes aparece Alejandro, el hijo de la pareja, jugando con su padre el 6 de junio de 2025, fecha que ella describió como el último día en que ambos compartieron juntos antes de la tragedia.

Junto al video, Tarazona escribió un extenso mensaje en el que recordó cómo era la vida familiar antes de los hechos.



“Último día que Alejandro jugó con su papá. Hoy hace un año, el tiempo todavía nos pertenecía. Estabas aquí, amor de mi vida, con esa lista de sueños que guardábamos juntos, con esa ilusión que hacía que cada día tuviera sentido”, expresó.



En el texto también resaltó la relación entre Miguel Uribe y su hijo. “Hace un año estabas sentado en el suelo con Alejandro, enseñándole el mundo con esa paciencia infinita que solo tú tenías, entregándole cada pedazo de tu amor sin guardar nada para ti. Ese eres tú. Ese siempre serás tú”, escribió.

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En medio de la publicación también expresó como ha sido llevar el duelo “Y hoy tengo que aprender a respirar en un mundo donde ya no estás. Sin tu voz, sin tu abrazo, sin la certeza de que vas a volver a casa. Ese dolor no descansa. No se va”, señaló.

Uno de los apartados más emotivos del mensaje estuvo relacionado con el impacto que la ausencia de Miguel Uribe tendrá en la vida de su hijo.

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“Pero si hay algo que me rompe el alma por completo, es saber que Alejandro va a crecer preguntando por ti. Que el privilegio más grande que pudo haber tenido, tenerte como papá, le fue arrebatado demasiado pronto. Eso es lo que más duele. Lo que ninguna palabra alcanza a describir”, manifestó.

“Te amo. Te extraño. Cada día. Sin excepción. Y eso nunca va a cambiar”, finalizó

Las recientes publicaciones se suman a las reflexiones que María Claudia Tarazona ha compartido durante los últimos meses sobre el proceso de duelo que enfrenta junto a sus hijos.

En una entrevista concedida anteriormente a Noticias Caracol, la viuda de Miguel Uribe habló sobre los desafíos de reconstruir la vida familiar tras la pérdida de quien, según describió, era el eje que organizaba sus proyectos, sueños y estabilidad.

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“Miguel era esa persona que organizaba todo. Alrededor de él estaba organizada nuestra familia, nuestra estabilidad y la visión de lo que queríamos hacer en el futuro”, afirmó.

Durante esa conversación también relató algunos de los momentos más difíciles que ha vivido junto a el pequeño, especialmente las preguntas del niño sobre la muerte de su padre y el dolor que le produce no haber podido despedirse de él.

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“Es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de cinco años: ‘No te pudiste despedir de papá y ahora nos toca despedirnos de otra manera’”, recordó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co