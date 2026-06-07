Un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay: Centro Democrático publicó video en su memoria

Este 7 de junio se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, exsenador y precandidato presidencial, quien fue atacado durante un acto político en el occidente de Bogotá. En el marco de la conmemoración, el partido Centro Democrático difundió un video en el que recuerda su trayectoria política y hace referencia al impacto que dejó su ausencia en la colectividad y en su entorno familiar.



La pieza audiovisual, de poco más de un minuto y medio de duración, muestra imágenes de Uribe Turbay. “Querido Miguel, hace un año atentaron contra tu vida. Todavía cuesta creerlo”, señala el mensaje del partido en sus primeros segundos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A lo largo del video, el partido evoca algunos de los momentos posteriores al atentado y menciona que durante este año continuaron las discusiones sobre el futuro del país.

“Te recordamos todos los días. Apaciguamos el dolor de tu ausencia de la única manera que tiene sentido. Luchando”, se oye en el video.



Publicidad

El atentado que conmocionó al país

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación, un menor de edad que se encontraba entre los asistentes accionó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. El entonces senador fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro y posteriormente remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a la gravedad de sus heridas.

Publicidad

Durante más de dos meses permaneció hospitalizado bajo observación médica especializada. Sin embargo, el 11 de agosto de 2025 se confirmó su fallecimiento tras presentar complicaciones de salud derivadas de las lesiones sufridas durante el ataque.

La noticia fue comunicada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien manifestó públicamente su despedida al dirigente político.

"Duele en lo más profundo del alma”

Semanas antes de cumplirse el primer aniversario del atentado, su esposa concedió una entrevista a Noticias Caracol en la que habló sobre el proceso que ha vivido junto a sus hijos tras la muerte del exsenador.

Publicidad

Durante la conversación relató cómo ha enfrentado el duelo familiar y explicó que la ausencia de Miguel Uribe transformó por completo la dinámica de su hogar.

“La ausencia de Miguel nos obliga a replantearnos todo, replantearnos la vida, el futuro, lo que queremos”, afirmó.

Publicidad

Tambien agregó que “este año es comenzar una vida sin él y es un aprendizaje que duele en lo más profundo del alma”.

También se refirió al impacto que ha tenido la pérdida en Alejandro, el hijo menor de la pareja, quien tenía cinco años cuando ocurrieron los hechos. Según contó, una de las situaciones más difíciles ha sido acompañarlo en las preguntas que han surgido con el paso de los meses sobre la muerte de su padre.

Tarazona explicó que el menor expresó recientemente que no pudo despedirse de él antes de su fallecimiento, motivo por el cual la familia ha buscado mecanismos para ayudarlo en ese proceso.

“La ausencia de su papá es un gran dolor en su vida, un profundo dolor en su vida”, afirmó.

Publicidad

¿Cómo va la investigación?

A un año del atentado, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y establecer responsabilidades.

Durante los meses posteriores al ataque fueron capturadas varias personas señaladas de participar en la planeación y ejecución del atentado. Entre ellas figura el adolescente que disparó contra el entonces precandidato presidencial y otros presuntos implicados que permanecen vinculados al proceso judicial.

Publicidad

Además, las autoridades han señalado como uno de los presuntos articuladores del ataque a Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de “El Costeño”.

En abril de 2026 también se conoció que la Interpol emitió notificaciones internacionales contra altos mandos de la estructura armada conocida como Segunda Marquetalia, dentro de las actuaciones relacionadas con el magnicidio.

Entre los nombres figuran:



Luciano Marín Arango , alias Iván Márquez

, alias Iván Márquez Gener García Molina , alias Jhon 40

, alias Jhon 40 José Manuel Sierra Sabogal , alias Zarco Aldinever

, alias Zarco Aldinever Jhon Jairo Bedoya Arias , alias Rusbel o Rumba

, alias Rusbel o Rumba Alberto Cruz Lobo , alias Enrique Marulanda

, alias Enrique Marulanda Diógenes Medina Hernández , alias Gonzalo o Chalo

, alias Gonzalo o Chalo Kendry Téllez Álvarez, alias Yako



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co