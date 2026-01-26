En medio de furor por shows de Bad Bunny en Medellín, sorprenden a sujeto con $80 millones falsos

A prisión fue enviado un hombre de 48 años al que sorprendieron con 80 millones de pesos en billetes falsos en medio del furor que causaron los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín. El dinero estuvo a punto de ingresar al comercio, cuando en la ciudad se reportaron millonarias ganancias, equivalentes a lo que se registra durante la Feria de las Flores, por las presentaciones del artista boricua. (Lea también: Karol G apareció como invitada sorpresa en el cierre de Bad Bunny en Medellín)

Fueron tres conciertos con boletería agotada, una asistencia cercana a los cien mil visitantes y un impacto económico que se estima entre los 100 y 250 mil millones de pesos para la ciudad.

Además, el 77% de las personas llegaron de otros países y el otro 23% eran provenientes de otras ciudades de Colombia. (Lea también: EN VIDEO | Bad Bunny detuvo su show en Medellín para rendir tributo a Yeison Jiménez)



¿Cómo descubrieron al presunto falsificador?

El brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la captura se produjo “tras una alerta recibida por el radioperador de la línea de emergencia, relacionado con un supuesto caso de secuestro”, de acuerdo con información dada por Teleantioquia.



Al llegar al lugar, señaló el medio, fueron encontradas máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, sustancias químicas, prensas manuales y más de 1.500 piezas similares a billetes de 50.000 y 100.000 pesos, que superarían los 80 millones de pesos y que estarían listos para circular en la ciudad de Medellín durante los conciertos de Bad Bunny.



“La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de una persona de 48 años de edad por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda”, indicó el general Castaño.

En el sitio también encontraron 75 billetes de 100 dólares (7.500 dólares) y “los policías observaron un arma de fuego con munición y gran cantidad de insumos que presuntamente serían utilizados para la falsificación de moneda nacional y extranjera, motivo por el cual se materializó una captura en flagrancia”.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



Polémica por precios de hospedaje en Medellín por conciertos de Bad Bunny

Hubo numerosas denuncias de especulación en los precios y cancelaciones de reservas reemplazadas a última hora por nuevas y exorbitantes ofertas.

Las quejas, difundidas por turistas y usuarios en redes sociales y medios de comunicación, señalan principalmente a viviendas turísticas y plataformas de alquiler temporal, como Booking y Airbnb, a través de las cuales algunas reservas hechas con meses de anticipación fueron canceladas para volver a ofrecerlas a precios que en algunos casos superan los 8.000 dólares por noche.

Entre los más escandalosos está el de un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, ofrecido en alquiler por cuatro días por 98 millones de pesos, o apartamentos pequeños, con una sola cama, por 23 millones de pesos por dos noches.

Justamente, el dueño del inmueble de 98 millones de pesos se defendió y dijo a Telemedellín que puso ese precio “para que nadie me reserve”.

