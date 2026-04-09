EN VIVO | ¿Por qué hay protestas en Colombia en torno al impuesto predial? Bloqueos en varias zonas

Colombia registra este jueves, 9 de abril de 2026, una jornada de protestas y bloqueos en varias regiones del país, convocada por ciudadanos, organizaciones campesinas, gremios productivos y otros sectores. El eje de las movilizaciones está relacionado con el aumento del impuesto predial, derivado de la reciente actualización de los avalúos catastrales aplicada en cientos de municipios.
¿Por qué hay protestas en Colombia hoy 9 de abril de 2026?
El inconformismo tiene su origen en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta norma ordenó la actualización masiva de los avalúos catastrales en 527 municipios a partir de 2026, en el marco del catastro multipropósito previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. El ajuste elevó la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto predial, lo que se tradujo en incrementos significativos en los recibos que comenzaron a llegar a propietarios urbanos y rurales desde comienzos de este año.
En zonas rurales, los reclamos se han intensificado. Comunidades campesinas han señalado que los nuevos avalúos no reflejan las condiciones reales de producción ni los ingresos del sector agropecuario. En departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca, los manifestantes reportan aumentos que multiplican varias veces el valor del predial frente al año anterior, situación que motivó concentraciones y cierres viales desde la madrugada.
A esta hora, campesinos de Lebrija bloquean la vía a Barrancabermeja y el aeropuerto Palonegro en protesta por el aumento del impuesto predial tras actualización catastral realizada por el IGAC. En otras cinco vías de Santander también hay manifestaciones desde la madrugada. pic.twitter.com/Hcm16AtE7v— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026
Puntos de concentración y bloqueos en Colombia hoy 9 de abril de 2026
De acuerdo con información de las autoridades, estos son algunos puntos donde se preveén concentracione:
Santander
- Vía Bucaramanga–Barrancabermeja, con cierres a la altura de Lebrija y Sabana de Torres
- Acceso al aeropuerto Palonegro, en Lebrija
- Ruta comunera entre San Gil y Socorro
- Autopista en Floridablanca, sector Papi Quiero Piña
Cundinamarca
- Municipio de Guaduas, con bloqueo intermitente en vías de ingreso
- Vía Bogotá–La Calera, sector Santiamén (Choachí)
Boyacá
- Municipios con convocatorias activas en corredores rurales y accesos urbanos, según reportes de gobernación
Casanare
- Rotonda de ingreso a Yopal, con concentración de manifestantes desde las primeras horas del día
Valle del Cauca
- Vía de acceso al corregimiento de Dapa, en el municipio de Yumbo
Antioquia
- Municipio de Sabaneta, con concentraciones en puntos urbanos y posibles afectaciones viales
Atlántico
- Plantones en Campo de la Cruz, Malambo, Sabanalarga y Barranquilla
Quindío
- Concentraciones en Armenia y vías secundarias del departamento
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL