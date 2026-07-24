Esta es la rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para segundo semestre de 2026

Las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá confirmaron cómo regirá el pico y placa en Medellín y los municipios aledaños durante el segundo semestre de 2026. Esta medida, que se tomó tras la realización del Consejo Metropolitano de Movilidad, comenzará a regir a partir del lunes 3 de agosto y aplicará para carros, motos y taxis en los diez municipios del territorio metropolitano.

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“Este es un ejercicio de articulación que hemos hecho de manera permanente con los 9 municipios y el Distrito de Medellín. Invitamos a los habitantes de nuestro Valle de Aburrá para que consulten la información oficial de los dígitos de rotación”, recalcó Mateo Molina, subdirector de Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades afirmaron que, del 3 al 6 de agosto, el periodo será pedagógico, es decir, no se impondrán sanciones económicas (excepto en los taxis), pero sí se harán controles para socializar la norma y, a partir del lunes 10 de agosto, la medida será de obligatorio cumplimiento y quienes no la acaten recibirán una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.



Así será el pico y placa en Medellín en el segundo semestre

Para vehículos particulares y oficiales, esta será la rotación:

Lunes: 5-8

Martes: 1-4

Miércoles: 0-2

Jueves: 3-6

Viernes: 7-9



La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y aplicará para todo tipo de automotores, incluidos camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa. En el caso de motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la medida se aplicará con el primer número de la placa. E



s importante destacar que, la avenida Regional, en los tramos en jurisdicción de Bello, continúan sin exención de la medida por decisión autónoma de la administración municipal. Los vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural, con licencia de tránsito actualizada, continuarán exentos sin necesidad de nueva autorización, ya que las Secretarías de Movilidad están conectadas con la base de datos del RUNT.

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