¿Habrá cambios en rotación del pico y placa en Medellín a partir de agosto? Alcaldía aclaró medida

El actual esquema de pico y placa en Medellín comenzó a regir desde el pasado 2 de febrero de 2026, como parte de una medida adoptada por la Alcaldía para enfrentar los problemas de tráfico y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos.

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La Alcaldía de Medellín aún no ha publicado el decreto oficial sobre la rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026; sin embargo, tal como ocurre cada año, se espera que se anuncie a finales de julio o comienzos de agosto. De hecho, las autoridades de tránsito de Medellín indicaron recientemente en su cuenta de Instagram que la rotación oficial será anunciada "con anticipación". Hasta el momento, el esquema que regirá en el mes de julio será el mismo que ha estado en vigor desde febrero.



¿Cuándo cambiaría el pico y placa en Medellín del primer semestre 2026?

Aunque la Secretaría de Movilidad no ha expedido oficialmente una rotación, desde febrero se había anunciado que la actual medida "regirá hasta el 31 de julio de 2026" en Medellín y en los nueve municipios que conforman el Valle de Aburrá. A partir de esa fecha, las autoridades del Distrito de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá deberán anunciar la programación que regirá durante el segundo semestre del año. Sin embargo, mientras entra en vigor el anuncio de una nueva rotación, los conductores deberán seguir cumpliendo con el esquema establecido para el primer semestre.

La restricción se mantiene, de momento, con la misma rotación de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., horario en el que los vehículos con placas restringidas no podrán circular por las vías donde la medida está vigente y aplica para carros particulares, motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos, tricimotos, ciclomotores y otros vehículos contemplados en la reglamentación metropolitana. En el caso de los carros particulares, la restricción se determina por el último número de la placa, mientras que para las motocicletas se toma como referencia el primer número de la placa.



Esta es la rotación del pico y placa en Medellín que sigue vigente

La programación que sigue vigente hasta finalizar julio es la siguiente:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7.

placas terminadas en 1 y 7. Martes: placas terminadas en 0 y 3.

placas terminadas en 0 y 3. Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.

placas terminadas en 4 y 6. Jueves: placas terminadas en 5 y 9.

placas terminadas en 5 y 9. Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

Vías donde no aplica el pico y placa en Medellín

No todas las vías de Medellín están sujetas a la restricción. La administración distrital mantiene varios corredores exentos para facilitar la movilidad y la conexión con otros municipios. Entre las principales vías donde no aplica el pico y placa se encuentran:



La avenida Regional y la Autopista Sur, únicamente en los tramos que pertenecen a la jurisdicción de Medellín.

La vía Las Palmas.

La conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas.

La vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

La calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Los corregimientos de Medellín.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co