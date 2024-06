Estas motos saldrán del mercado en Colombia: no podrán circular en las carreteras

El Ministerio de Transporte ha anunciado una medida que promete transformar el mercado de las motocicletas en Colombia. Las motos que no cuenten con sistemas de frenado ABS o CBS no podrán ser comercializadas. Esta decisión no solo afectará a las ventas futuras, sino que también tendrá un impacto en la circulación de modelos existentes.

Este cambio se estará implementando en 2025. Así que si usted está pensando en cambiar su moto, recuerde que es clave que el vehículo cuente con cualquiera de estos dos sistemas de frenado. Le contamos en qué consiste cada uno.



Frenos ABS

El sistema de frenado ABS, cuyas siglas corresponden a 'Anti-lock Braking System' o 'Sistema Antibloqueo de Frenos', es una tecnología de seguridad vehicular esencial que ha revolucionado la forma en que los conductores responden a situaciones críticas en la carretera. Su función principal es prevenir el bloqueo de las ruedas durante una frenada intensa, permitiendo que el conductor mantenga el control del vehículo y pueda evitar obstáculos mientras reduce la velocidad.

Los beneficios del sistema ABS son claros y significativos:



Mantiene la maniobrabilidad: al evitar el bloqueo de las ruedas, el ABS permite que el conductor pueda seguir dirigiendo el vehículo, incluso en una frenada de emergencia. Reduce la distancia de frenado: en muchas circunstancias, especialmente en superficies mojadas o resbaladizas, el ABS puede ayudar a reducir la distancia necesaria para detener el vehículo por completo. Disminuye el riesgo de accidentes: al mantener el control del vehículo, el ABS ayuda a prevenir accidentes que podrían ser causados por derrapes o la incapacidad de esquivar obstáculos durante una frenada brusca.

Desde su introducción en los vehículos de lujo en la década de 1970, el ABS se ha convertido en un estándar de seguridad en la industria automotriz.

Frenos CBS

El sistema de frenado CBS, conocido como 'Combined Braking System' o 'Sistema de Frenado Combinado', es una tecnología de seguridad activa diseñada para mejorar la eficacia del frenado en motocicletas y scooters. Este sistema tiene como objetivo principal distribuir de manera óptima la fuerza de frenado entre las ruedas delantera y trasera, mejorando así la estabilidad y reduciendo la distancia de frenado.

Las principales ventajas del sistema CBS incluyen:



Mejora la estabilidad: al frenar ambas ruedas simultáneamente, se reduce el riesgo de derrapes y se mejora la estabilidad de la motocicleta durante el frenado. Reduce la distancia de frenado: al distribuir la fuerza de frenado entre ambas ruedas, se consigue una reducción en la distancia total necesaria para detener la motocicleta. Facilita el frenado para conductores menos experimentados: el CBS ayuda a los conductores que no están acostumbrados a utilizar ambos frenos de manera efectiva, proporcionando una respuesta de frenado más intuitiva y segura.

¿Qué motos se verán afectadas?

Las motocicletas que no cumplan con estas especificaciones técnicas, especialmente modelos más antiguos y de baja gama, dejarán de ser una opción en el mercado colombiano. Esto representa un gran y necesario cambio, ya que muchas de estas motos no ofrecen las garantías de seguridad que demanda el contexto vial actual.