Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Estas son las ciudades con los pasajes de transporte público más costosos de Colombia

Estas son las ciudades con los pasajes de transporte público más costosos de Colombia

Medellín, Barranquilla y Bogotá encabezan la lista de las tarifas más altas en el país para 2026, tras los ajustes derivados del incremento en el salario mínimo y los costos operativos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Estas son las ciudades con el transporte público más costoso de Colombia
A partir del 14 de enero comenzará a regir los nuevos costos.
Getty Images - TuLlave

El inicio de 2026 ha traído consigo un aumento en el costo de vida para los colombianos, marcada principalmente por el ajuste en las tarifas del transporte público en las principales capitales del país. El panorama de la movilidad en las ciudades demuestra un incremento que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, quienes ahora deben destinar una mayor parte de sus ingresos para desplazarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

A partir del 14 de enero, la ciudad de Bogotá implementa un nuevo valor para el pasaje de TransMilenio y el SITP, el cual se fijó en $ 3.550 pesos. Aunque este anuncio generó diversas reacciones y quejas entre los usuarios, quienes consideran que el servicio resulta costoso, la capital del país no ocupa el primer lugar en el listado de los pasajes de transporte público más costosos.

Listado de las ciudades con los pasajes de transporte público más costosos

El listado comienza con Medellín, siendo la ciudad con el pasaje más costoso para el presente año. El Metro de la capital antioqueña alcanzó una tarifa de $ 3.820 pesos para usuarios frecuentes, pero la cifra se eleva significativamente hasta los $ 4.400 pesos para aquellos que utilicen el perfil al portador. En la segunda posición de este listado se encuentra Barranquilla con su sistema Transmetro ajustó sus precios para operar con una tarifa de $ 3.600 pesos de lunes a sábado, mientras que los domingos y días festivos tendra un valor de $ 3.700 pesos.

En el tercer lugar ya se encuentra Bogotá con el sistema de TransMilenio y SITP a $ 3.550, después de la capital del país sigue Cali con el sistema MIO, que tiene un costo de $ 3.500 pesos. Pereira cierra el top 5 con su sistema Megabús, con un valor de $ 3.250.

¿Por qué sube el pasaje del transporte público?

El contexto detrás de estas alzas no es aislado. Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el factor determinante que ha hecho que el pasaje del trasporte público aumente ha sido el incremento del 23% en el salario mínimo, lo que ha generado una presión inmediata sobre los costos de operación de los sistemas masivos. Estos sistemas dependen en gran medida de los costos laborales, y las administraciones locales se han visto obligadas a realizar ejercicios de análisis fiscal y financiero para garantizar la sostenibilidad del servicio sin comprometer su funcionamiento operativo.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

