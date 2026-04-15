Aerocivil prohíbe el uso y recarga de baterías portátiles en vuelos: pilas, solo así podrá llevarlos

Viajar en avión con dispositivos electrónicos se volvió parte de la rutina. Teléfonos, audífonos, tabletas y computadores siempre van en el equipaje de mano. Junto a estos aparatos, también aparecen los bancos de energía, conocidos como power banks, que se usan para cargar equipos cuando no hay tomas disponibles. Desde marzo de 2026, la Aeronáutica Civil de Colombia decidió cambiar las reglas sobre estos elementos en vuelos nacionales e internacionales.



Cambios en el uso de baterías portátiles durante vuelos nacionales e internacionales

La nueva directriz afecta el transporte, el uso y la recarga de baterías portátiles que funcionan con litio. El cambio no surgió de la nada. Responde a estándares que ya se aplican en otros países y a normas técnicas adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional. El objetivo es reducir riesgos durante el vuelo relacionados con incendios o fallas eléctricas dentro de la cabina.

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El primer punto clave es que los bancos de energía no se pueden usar ni recargar una vez el avión está en el aire. Tampoco se permite usarlos para alimentar otros dispositivos durante el vuelo. Esto incluye celulares, audífonos, cámaras o cualquier equipo que normalmente se conectaría a una batería externa. Es una prohibición directa y aplica para todos los pasajeros sin excepción.

✈️ #Atención

Actualizamoslas directrices para el transporte de baterías de litio y power banks en vuelos nacionales e internacionales.



🔋 Estos dispositivos solo podrán transportarse en equipaje de mano (máximo 2 por pasajero) y queda prohibido su uso o recarga durante el vuelo. pic.twitter.com/mHbhxheD9w — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 14, 2026

¿Cómo se pueden transportar las baterías portátiles?

En cuanto al transporte, estos elementos solo se pueden llevar en el equipaje de mano. Está prohibido llevarlos en el equipaje facturado o de bodega. La razón es sencilla: si ocurre una falla térmica, la tripulación puede reaccionar con mayor rapidez cuando el objeto está en la cabina y no en la parte inferior del avión.



La Aerocivil fijó un límite claro sobre la cantidad permitida. Cada pasajero puede llevar máximo dos bancos de energía como repuesto. No se puede llevar una cantidad mayor, aunque sean de menor tamaño. Además, cada uno debe estar protegido de forma individual para evitar cortocircuitos. Esto implica cubrir los puertos, usar estuches o bolsas aislantes y evitar que entren en contacto con objetos metálicos como llaves o monedas.



La capacidad de las baterías también tiene límites definidos. Los bancos de energía con capacidad hasta 100 Wh se permiten sin necesidad de autorización adicional, siempre que cumplan las demás condiciones. Para aquellos que tengan una capacidad entre 100 Wh y 160 Wh, el pasajero debe contar con aprobación previa de la aerolínea antes del viaje. Las baterías que superen los 160 Wh no están autorizadas para el transporte aéreo bajo ninguna circunstancia.



No se permite llevar baterías dañadas

Otro aspecto que señala la directriz está relacionado con el estado de las baterías. No se permite llevar bancos de energía dañados, inflados, con señales de sobrecalentamiento o con modificaciones visibles. Estos elementos representan un riesgo mayor y pueden ser retenidos en los controles de seguridad del aeropuerto.

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La Aeronáutica Civil también hizo un llamado directo a las aerolíneas y a los operadores aeroportuarios. Se les solicita actualizar de inmediato sus procedimientos, manuales y programas de instrucción. La aplicación de estas reglas no queda solo en el papel, sino que debe reflejarse en los controles, en la información al pasajero y en la actuación del personal en tierra y a bordo.



¿Desde cuándo entró en vigencia la norma?

Estas medidas entraron en vigencia a partir del 27 de marzo de 2026 y hacen parte de una actualización técnica incluida en un documento internacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. En este contexto, los bancos de energía se consideran una fuente de riesgo si no se manejan bajo controles claros.

Para los pasajeros, el cambio implica planear mejor el viaje. Antes de llegar al aeropuerto, conviene revisar la capacidad del power bank, verificar su estado y asegurarse de llevar solo la cantidad permitida. Durante el vuelo, se debe asumir que los dispositivos electrónicos dependerán de su propia batería o de los sistemas del avión, si están disponibles.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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