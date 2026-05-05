Experto analiza medidas de seguridad que se tomaron en evento Monster Truck donde hubo 3 muertos

La tragedia ocurrida en la ciudad de Popayán durante el espectáculo Monster Truck 2026 ha conmocionado al país tras dejar un saldo lamentable de tres personas fallecidas (una mujer adulta y dos menores de edad) y más de 50 heridos. El evento, organizado por la firma DB Entretenimiento, se convirtió en escenario de caos cuando uno de los vehículos de gran tamaño perdió el control e impactó contra el público que presenciaba la exhibición. Según el reporte de las autoridades locales, de los 51 heridos registrados, 29 requirieron hospitalización y nueve permanecen en unidades de cuidados intensivos, incluyendo a cuatro niños.



William Pérez, experto en seguridad de eventos deportivos masivos y jefe de seguridad de TC2000, analizó detalladamente las fallas que pudieron haber provocado este desastre. Para Pérez, el análisis de seguridad debe partir del cumplimiento riguroso de la ley colombiana, la cual clasifica estos eventos según su nivel de riesgo y aforo. Al evaluar lo ocurrido en Popayán, Pérez señaló que "primero que todo, hay que enmarcarnos en la normativa vigente para Colombia el decreto 3888 del 2007, de la Ley 1523 y la ley 1575, que nos permite clasificar este tipo de eventos de baja media o alta complejidad según, su aforo y el riesgo que se presenta. Realizando un análisis del vídeo, no se contempla una matriz del riesgo que nos haya evaluado este proceso en el que estaban a nivel las personas".



"Fueron insuficientes las medidas de contención": Experto de seguridad sobre Monster Truck

Uno de los puntos más críticos y evidentes tras revisar el material audiovisual es la peligrosa cercanía de los asistentes a la pista de maniobras. Pérez explicó que las medidas de contención utilizadas fueron absolutamente insuficientes, dada la naturaleza de las máquinas involucradas, las cuales superan las 5 toneladas de peso y los 3 metros de altura. Sobre la ubicación del público al mismo nivel de los vehículos, el experto declaró que "dentro del plan de emergencia se debió haber contemplado este tipo de sucesos que requieren que las personas se encuentren en un nivel mayor, teniendo en cuenta la capacidad del vehículo que es un vehículo de más de 5 toneladas y más de 3 metros de altura. Fueron insuficientes las medidas de contención para este tipo de evento que se realizó".

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Además, Pérez subrayó que lo técnicamente seguro y prudente es que estén las personas ubicadas en unas gradas, que les brinden una elevación adecuada, alejándolos de la zona de peligro directa.

En cuanto a las causas mecánicas, los videos del accidente muestran chispas emanando del vehículo antes del choque, lo cual sugiere un desperfecto técnico que debió ser previsto. Al respecto, Pérez señaló la importancia de los controles preventivos: "Probablemente, pudo tener una falla mecánica; ya serán los estudios y las entidades pertinentes la que determinen esto por medio de un análisis, pero pues todo esto se puede evitar realizando los chequeos pertinentes eh a los vehículos y siempre estar contemplado este tipo de situaciones en el plan de emergencia".



Experto en seguridad defiende a Sonia Segura, conductora de Monster Truck accidentado en Popayán

Finalmente, el jefe de seguridad de TC2000 defendió la trayectoria de Sonia Segura, la piloto encargada del Monster Truck, a quien conoce por más de 15 años en el autódromo de Tocancipá. Pérez descartó que se tratara de una improvisación o un error humano deliberado, destacando su experiencia: "Sonia es una persona con la que hemos compartido mucho tiempo en el autódromo de Tocancipá, durante más de 15 años, la cual conozco y pues ha sido una siempre una piloto pues certificada, muy comprometida con cápsulas de seguridad. Es imposible llegar a culparla en este momento porque nadie sale en un momento a ocasionar un accidente. Ella ha realizado este espectáculo en muchos lugares del país, siendo una piloto reconocida, que entrena mucho. Esto no es improvisado y pues realmente es imposible que se haya presentado por una falla humana".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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