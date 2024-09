Feminicidio de Yenny Esperanza: conductor de ambulancia habría facilitado carné al agresor

Luis Lorenzo Correa, hombre que habría quemado viva a Yenny Esperanza González, fue enviado a la cárcel. La víctima, previo a su muerte, le contó a la Fiscalía que el agresor la quemó y no le brindó ayuda.

La actitud de Correa fue cuestionada por la Fiscalía y por el juez del caso, quien, además, tomó decisiones frente al caso.

La primera determinación del togado fue compulsar copias contra los uniformados que atendieron el caso el día de los hechos, según el juez, porque ellos no protegieron la vida de la víctima e incurrieron en errores en la investigación.

¿Por qué investigan a conductor de ambulancia donde iba Yenny Esperanza?

La segunda decisión que tomó el juez fue contra el conductor de la ambulancia, quien le habría prestado su carné a Luis Lorenzo Correa para que ingresara al hospital e intimidara a la víctima.

Además, el conductor de la ambulancia habría alterado la escena del crimen para favorecer al presunto agresor.

¿Qué dijo Yenny Esperanza González?

El conmovedor testimonio de Yenny Esperanza González, víctima de feminicidio, fue entregado a una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de Cundinamarca de la Fiscalía.

La mujer, que para ese momento tenía 54% del cuerpo quemado, narró, en medio del dolor y con las pocas fuerzas que le quedaban, cómo su pareja sentimental le roció licor y, posteriormente, le prendió fuego, el pasado 23 de junio, en el municipio de Subachoque, Cundinamarca.

Yenny González estuvo dos meses luchando por su vida

Desde la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció por más de dos meses hospitalizada y luchando por su vida, la mujer de 35 años les contó a los investigadores cómo su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, se quedó mirándola mientras ella se quemaba.

La víctima narró que todo empezó cuando sintió "la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él, su mirada era…".

El video fue presentado por la Fiscalía como prueba irrefutable, en medio de la audiencia, contra el sujeto que negó su responsabilidad en los hechos.

Con lo que no contaba Luis Lorenzo Correa, y que claramente lo sorprendió, fue ver y escuchar a la mujer, que decía amar, contando, con lujo de detalles, lo que él le hizo.

Yenny Esperanza González narró que suplicó por su vida y le pidió desesperadamente a Luis Lorenzo Correa que la auxiliara. Sin embargo, recibió a cambio el deprecio de su compañero sentimental.

“Yo empecé a gritar y a gritar, yo no sabía cómo reaccionar, yo le decía ‘apágueme’. Al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda. Yo, después, subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Yo le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Yo los tenía desechos. Yo me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, sostuvo Yenny.

¿Qué dijo el juez sobre feminicidio de Yenny Esperanza?

Esta situación fue repudiada por parte del juez, luego de ver el video de la víctima de feminicidio.

“No es grave, es gravísimo, es una conducta aberrante, que solo cabe en mentes desorganizadas, desquiciadas, porque no le cabe a uno en la cabeza el posible proceder del señor Luis Lorenzo Correa Beracalvo”, aseguró el juez del caso.

El togado recalcó que el agresor solo reaccionó al ver que su hermana llegaba a la casa. “Recuérdese, la víctima lo dijo, y solo al rato, porque no fue inmediatamente, le arrojó un balde de agua, al parecer, cuando llegó Zoraida, la hermana. La dejó varios minutos prendida en fuego y ella pidiendo auxilio, pidiéndole que la apagara y solo al rato le roció agua. Es gravísimo”.

