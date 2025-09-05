Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía solicitará pruebas de ADN a trabajadores del colegio donde estudiaba Valeria Afanador

Fiscalía solicitará pruebas de ADN a trabajadores del colegio donde estudiaba Valeria Afanador

En Medicina Legal se realiza un análisis a partir de muestras tomadas al cuerpo de la menor, con el fin de establecer si existe presencia de ADN externo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:08 p. m.
Fiscalía solicitará pruebas de ADN a trabajadores del colegio donde estudiaba Valeria Afanador
Valeria Afanador, menor hallada muerta en Cajicá -
Noticias Caracol