Freddy Burbano dijo que comparan su caso con el de Epa Colombia: "Las cosas son muy diferentes"

En la madrugada del 9 de julio de 2022 ocurrió un accidente de tránsito en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El siniestro vial entre un carro particular y un taxi dejó como víctima mortal a Karen Molina, una joven de 22 años que iba a bordo del vehículo de servicio público. Se conoció que quien conducía el carro que ocasionó el choque era el cantante de música popular Freddy Burbano.

A más de dos años de haber ocurrido el hecho y de que la juez 39 del Circuito de Bogotá sentenciara a 50 meses de prisión domiciliaria y una multa de 47 salarios mínimos legales vigentes al cantante de música popular por el delito de homicidio culposo, Burbano se pronunció sobre este hecho.

(Lea además: Cantante Freddy Burbano es condenado por muerte de joven de 22 años en Bogotá )

En conversación con La Red , de Caracol Televisión, el cantante entregó detalles sobre la sentencia y enfatizó en que aún se encuentra “asimilando con mi familia el tema y estamos, obviamente, dispuestos a afrontar lo que la ley diga”.

El accidente por el que condenaron a Freddy Burbano Imagen: @freddyburbanooficial / Noticias Caracol

Publicidad

Comentó que aún puede salir de su vivienda, pero que está a la espera de que el juzgado le envíe la orden para ya empezar a tener su detención domiciliaria. Eso sí, precisó que “el tema del brazalete, del chip, no va en este caso. Creo que hay una visita mensual, creería yo, no se de qué manera le darán manejo, pero estamos prestos para cumplir cualquier obligación”.

Freddy Burbano no apelará decisión de la juez

Al preguntar si apelaría la decisión de la juez, explicó que “no, la verdad no voy a apelar. Pienso que quiero quedarme tranquilo, quiero quedarme en paz conmigo mismo porque me parece que es un momento para pensar, meditar y reflexionar en muchos aspectos”.

Publicidad

Respecto a su proyecto profesional, hay incertidumbre, pues a futuro tenía programado once conciertos. Debido a la sentencia, “he debido empezar a llamar y cancelar, devolver plata, dineros que ya han sido consignados”. Añadió que pese a que con esta decisión “cae la carrera de Freddy Burbano, yo no voy a parar de hacer música, yo no voy a parar de grabar, de componer. Desde aquí desde mi casa puedo seguir haciendo música con toda la conciencia, con toda la sabiduría que he obtenido durante tanto tiempo”.

Por ahora, junto con sus abogados, Freddy Burbano alista una petición para que le den permiso de trabajo debido a que él es el proveedor de su familia.

En la entrevista reveló que, luego de que salió el fallo, a él le han escrito en redes sociales: “Asesino, como que la voy a pagar, si no es aquí en la casa, en la cárcel, sino en la calle… amenazan a mi familia”.

Caso de Freddy Burbano es comparado con el de Epa Colombia

El artista manifestó que en las redes sociales se ha comparado su caso con el de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , quien actualmente se encuentra pagando una pena de 5 años y 2 meses de cárcel por haber atacado una estación de Transmilenio.

Publicidad

“Lo comparan bastante personas que no saben, tal vez, pero las cosas son muy diferentes. El caso es muy diferente porque yo no soy una persona asesina que sale a la calle a hacerle el mal a la gente, no se hizo con una intención, fue un accidente”, comentó Burbano.

(Lea además: Karol Samantha hace petición para sacar a Epa Colombia de la cárcel: ¿en qué consiste? )