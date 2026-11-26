Daniel Díaz fue uno de los rehenes rescatados durante el secuestro de casi 17 horas en el Éxito de Cartagena. Sin embargo, su rostros y su historia tomaron relevancia nacional e internacional luego de que el mismo presidente Abelardo de la Espriella lo señalara como uno de los secuestradores que hizo pasar a decenas de personas horas de angustia dentro del centro comercial. En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, el hombre oriundo de Medellín reveló detalles de lo ocurrido y cómo logró demostrar que no era uno de los delincuentes.

Rehén recuerda cómo fue toma del Éxito en Cartagena

Díaz, ingeniero industrial, detalló que vive en Medellín, pero suele viajar a Cartagena por motivos laborales. "Siempre me hospedo en un hotel que está a dos cuadras de ahí" y señaló que, como lo hace siempre que está en la ciudad, "fui al gimnasio que está en el sótano del Éxito y, por lo general, desayuno en el Éxito cuando termino de entrenar. Yo estaba desayunando cuando todo ocurrió".

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"Cuando yo me siento a desayunar, como a las 8:15 a. m., tenía los audífonos puestos escuchando música y tenía el celular corporativo [en las manos], estaba respondiendo mensajes del trabajo. De un momento a otro veo que la gente empieza a correr, los colaboradores del Éxito, de Frisby y otros locales comerciales que hay cerca. Miro por la ventana y la gente de la calle también estaba corriendo. Veo que cierran las puertas del Éxito y vienen dos hombres de negro y uno del Éxito, me imagino que el de las llaves, y vienen caminando hacia el comedor, cuando están cerca veo que en el traje decía Policía, entonces pensé que estaban en algún operativo, me sentí protegido. Llegaron, me cogieron del cuello, me tiraron al suelo, me tiraron los celulares, los patearon y me pusieron el pie en la cabeza, me dijeron que me tenía que quedar ahí mientras iban por los otros rehenes".



En ese momento empezaron sus 17 horas de angustia. Al inicio, detalló, todo parecía muy grave porque los delincuentes les hicieron creer que habían bombas en las puertas -las cuales se comprobó que eran falsa- y constantemente los amenazaban. Sin embargo, con el paso de las horas la situación empezó a controlarse y manejarse de otra manera. Díaz contó que el líder de los delincuentes, quien fue abatido por las autoridades, lo escogió a él y a otros hombres secuestrados para que siempre lo estuvieran acompañando y para que se encargaran de ayudar a los demás rehenes.

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Mientras dejaron a las mujeres en el comedor del Éxito, a los hombres los trasladaron a las bodegas y a ellos les ordenaron llevarles alimento, medicamento y todo lo que necesitaran. "Las mesas de los rehenes estaban llenas de comida, de mecato, acetaminofén, cigarrillos, todo. Ellos nos dicen, nos dan la orden, nosotros obedecemos y cogemos un carro y empezamos a coger cosas de los estantes y se las llevamos ... Nos decían: 'Llévenles todo lo que pidan, todo lo que necesiten, llévenles licor'. A los hombres nos pedían que les lleváramos licor, a algunos los obligaron a beber".



Presidente Abelardo de la Espriella lo confundió con un secuestrador

Para Daniel Díaz, el hecho de que los secuestradores le ordenaran estar junto a ellos y llevando suministros a los rehenes fue clave para generar una confusión a las autoridades y al mismo presidente De la Espriella. "No solamente me señalaron a mí, sino a otros compañeros que tenía al lado. Seguramente en los drones, cuando estaban grabando el video por la vitrina, nos ven a nosotros en constante movimiento, diferente a los rehenes que tenían sentados", explicó.

Detalló que "habíamos tres, un inspector de gimnasio, un chico con la camisa del Éxito y yo que estábamos todo el tiempo al lado del secuestrador que abatieron ... seguramente esa era su estrategia en caso de que entrara el Ejército y hubiera fuego cruzado, tenernos ahí como carnada o que cayéramos nosotros". Sin embargo, en un momento en el que el hombre los dejó solos, los tres hablaron sobre la posibilidad de que los confundieran con delincuentes, por lo que se pusieron de acuerdo en estar preparados para cuando entraran las autoridades, esconderse y alejarse del secuestrador.

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"Cuando entran yo salgo corriendo, todos corremos en direcciones diferentes, yo corro con el compañero que salí esposado y caemos muy cerca de la puerta principal, desde ahí escuchamos gritos, intercambio de disparos, hasta que nos damos cuenta de que ya lo abatieron, pero nos dicen que nos tenemos que quedar en el piso. Ellos nos agrupan, nos ponen esposas de a dos y como nosotros éramos los más cercanos a la puerta somos los primeros en salir. Entonces yo creo que ahí es donde se genera esa confusión en las redes sociales, al salir de primeros y salir esposados, pero era el protocolo que las autoridades tenían".

Aunque mantuvo la calma en ese momento, esperando que las autoridades comprobaran su identidad y, por ende, que no estaba involucrado con los delincuentes, lo llevaron al punto en el que estaba el presidente De la Espriella y este aseguró que era uno de los secuestradores. "La particularidad fue cuando el presidente, después de que ya había señalado a los responsables, se voltea, me señala y me pregunta de dónde soy y, cuando le contesto que de Medellín, es ahí cuando me dice: 'También eres responsable porque yo te vi en las cámaras'. Yo reacciono y le reprocho, entonces los soldados nuevamente me agachan la cabeza, me apuntan, pero yo sigo insistiendo en que yo no tenía nada que ver".

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Según el rehén, ese altercado con el mandatario le generó problemas, pero él siguió insistiendo hasta que un policía decidió escucharlo. En ese momento, Daniel Díaz le explicó su situación y le contó que, en medio del secuestro, logró esconder su celular personal en su ropa interior, además de camuflar su celular corporativo dentro del Éxito. "Yo sabía que eso podía pasar, yo guardé mi celular corporativo, lo escondí adentro, y dejé el personal en el que tenía todos mis documentos. Era mi escudo cuando me fueran a pedir mis documentos tener algo que mostrar. Después del disgusto con el presidente los policías me escuchan, me toman las huellas y se dan cuenta de que no tengo ningún antecedente". Para Díaz, los policías que decidieron escucharlo se convirtieron en unos "ángeles" para él.



"Parecía de película"

Al pasar varias horas cerca de los secuestradores y viendo sus movimientos, Daniel Díaz narró el momento en el que se dio cuenta que los delincuentes perdieron el control. "Al principio se veían profesionales", detalló, pero agregó que después empezaron a verlos perdidos. "Cuando vemos esos comportamientos de que toman, ponen música a todo volumen, cometen la imprudencia de sacar sus celulares y grabarse mientras estaban tomando, al punto que después de dos horas de haber estado tomando se van quedando dormidos".

Reveló también que, en algunos momentos, ya pasados de tragos algunos de los delincuentes contaban con orgullo su plan. "Parecía de película, ellos mismos lo decían, siempre que nos estaban transportando llevándonos de un lugar a otro: 'Esto es un robo de película que lleva cinco años planeado'", pero horas más tarde ya se notaba que estaban desesperados. "Hubo un momento, como a las 6 o 7 de la noche, donde ellos discuten, que ya llevaban mucho tiempo allá, que no tenían respuesta de afuera, que no les estaban cumpliendo y que qué iban a hacer. Ahí nos damos cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación".

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Sobre el líder de la banda, que fue abatido y cuya esposa en algún momento aseguró que se trataba de una confusión, David señaló que no puede asegurar que sea el esposo de la señora, pues "nunca le conocí el rostro, entonces sería muy atrevido de mi parte asegurar que era él, que es el que la mujer está mencionando, sería atrevido porque no le vi el rostro"; sin embargo, sí contó que el hombre que fue abatido "se presentó como el líder y le daba órdenes a los otros dos, siempre se comunicaban por medio de un radio. La verdad nunca les vimos la cara porque siempre estuvieron cubiertos, él era demasiado cuidadoso, por más borracho que estuviera, era cuidadoso a la hora de tomar licor, se aseguraba de que nadie lo estuviera viendo y bebía".

Finalmente, Díaz señaló que tras el altercado y confusión con el presidente De la Espriella, todavía no sabe si tomará acciones legales por estos hechos. "Todavía no se ha tomado esa decisión, hay cosas que yo entiendo que debían ser así por protocolo de ellos, teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos, ellos no sabían quiénes eran los secuestradores entonces todos éramos sospechosos, esa parte debemos entenderla".

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