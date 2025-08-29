Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / ¿Hay día sin carro y sin moto en Medellín? Secretaría de Movilidad aclara medida de este viernes

¿Hay día sin carro y sin moto en Medellín? Secretaría de Movilidad aclara medida de este viernes

La medida es promovida por unas universidades, pero no es oficial. Conozca lo que dijo el organismo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: agosto 29, 2025 08:08 a. m.
Movilidad en Medellín.
Secretaría de Movilidad de Medellín

El anuncio de varias universidades de Medellín de llevar a cabo un día sin carro y sin moto ha confundido a muchos ciudadanos de esa capital. La Secretaría de Movilidad de la ciudad explicó cuál es el alcance de esa medida y señaló que no se trata de una determinación por parte de la Alcaldía; es decir, no hay como tal una jornada con esas características.

“Varias universidades de Medellín realizarán un día sin carro y sin moto como parte de sus actividades académicas. Aclaramos: no es una medida oficial de la Alcaldía ni de la Secretaría de Movilidad”, informaron desde esas dependencias.

Sin embargo, muchas de las personas tenían la duda de si se trataba de una medida oficial, situación que fue desestimada por las autoridades locales. “La movilidad en la ciudad funcionará con normalidad, con las restricciones habituales del pico y placa”, insistieron.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, estas jornadas académicas buscan generar conciencia sobre el impacto ambiental del transporte y promover alternativas sostenibles. La convocatoria a esta jornada en las instituciones de educación superior está hecha por la la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria ITM, la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad CES, la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín y la Universidad Nacional.

Estas universidades compartieron que se trata de una medida en el marco de lo que denominaron la Semana de la Sostenibilidad. También se realizarán foros y otras actividades académicas en busca del cuidado medioambiental en Antioquia.

De esta manera, este es el pico y placa en Medellín para este 29 de agosto.

  • Vehículos particulares: placas finalizadas en 3 y 4.
  • Motos de dos y cuatro tiempos: primer dígito de la placa 3 y 4.

Recuerde que la restricción rige entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

