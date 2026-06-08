Identifican a responsables de la muerte de cuatro campesinos en Remedios: millonarias recompensas

Autoridades en Antioquia avanzan en la identificación de los presuntos responsables del secuestro y posterior asesinato de cuatro campesinos en zona rural del municipio de Remedios, Nordeste del departamento. El hecho, ocurrido en la vereda Las Camelias, está siendo atribuido a integrantes de una estructura de las disidencias de las extintas Farc. En paralelo, la Gobernación de Antioquia anunció recompensas de hasta 400 millones de pesos por información que permita la captura de los señalados involucrados.

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La investigación oficial apunta a que un grupo armado ilegal habría ingresado a la finca El Bosque, ubicada en zona rural de Remedios, donde residían y trabajaban cuatro personas que posteriormente fueron retenidas contra su voluntad. Según información preliminar de las autoridades, durante el ataque los responsables incendiaron al menos dos viviendas del predio y realizaron grafitis alusivos a la estructura armada que se les atribuye.

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Días después de la denuncia de desaparición, los organismos de búsqueda confirmaron el hallazgo sin vida de las cuatro víctimas, cerrando así un episodio que mantuvo en alerta a la comunidad local. "Nos informa la Fuerza Pública que, en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, encontraron tres cuerpos sin vida", dijo el gobernador. El hecho ocurrió en la vereda Las Camelias, ubicada a una hora y media del casco urbano. En las viviendas incineradas vivía una pareja de adultos mayores.



Los criminales, asimismo, dejaron seis cilindros marcados con el nombre del grupo criminal. Según Blu Radio, un hijo de la pareja reportó a las autoridades que pocas horas después de ocurrida la situación recibió una llamada donde los integrantes del grupo armado le exigieron 60 millones de pesos para la liberación de sus allegados. No obstante, dijo que no contaba con la capacidad económica. Horas después las tres personas aparecieron muertas y luego fue encontrada una cuarta persona.



Presuntos responsables del asesinato de cuatro personas en Remedios

En medio del avance de las investigaciones, las autoridades difundieron información sobre dos personas señaladas como presuntos responsables del crimen. Uno de ellos es conocido con el alias de "Jhon Fiera", quien sería cabecilla de una estructura del frente cuarto de las disidencias. De acuerdo con los reportes de inteligencia, este individuo habría tenido participación directa en la planeación del ataque y sería considerado el presunto determinador de los asesinatos.

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El segundo señalado es un hombre identificado con el alias de "Johan Veneco", quien habría estado presente durante la incursión armada y es mencionado como uno de los participantes directos en la retención y posterior asesinato de las víctimas. También se le relaciona con una imagen que circuló tras los hechos, en la que se observa a los campesinos retenidos bajo vigilancia de un hombre armado.

Antioqueños, la @GobAntioquia ofrece una recompensa por información que conduzca a los criminales farc, responsables del asesinato de cuatro personas en Remedios.



Por alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las farc, hasta 300 millones de pesos. Este sujeto sería el… https://t.co/eGv8Er7kAk pic.twitter.com/cSWGlXgA71 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 8, 2026

Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció recompensas económicas para quienes suministren información que permita ubicar a los responsables. Hasta 300 millones de pesos se ofrecen por datos que conduzcan a la captura de alias "Jhon Fiera", mientras que por alias "Johan Veneco" la recompensa asciende a 100 millones de pesos. Las autoridades señalaron que la información será manejada bajo estricta reserva.

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Las disidencias de alias Calarcá, por otro lado, sostuvo enfrentamientos el pasado 28 de mayo con la facción de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. El ataque dejó 48 personas muertas, al parecer, todas combatientes, quienes fueron recuperadas por la comunidad.

"La misma comunidad, obviamente en el temor, en el miedo, en la zozobra por toda esta situación que generó este enfrentamiento entre estas dos estructuras, no solamente por el sonido de las balas, sino también el ver los muertos, ver personas heridas que también solicitaban apoyo, ayuda, pues ellos hicieron la respectiva comunicación e hicieron la recolección de los cuerpos y estaban solicitando el apoyo para el traslado de estos cuerpos”, detalló el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas.

El funcionario añadió que esta "es una situación lamentable para el departamento, lamentable especialmente para esa comunidad, una comunidad que está muy apartada, la comunidad indígena también está muy asustada, están confinados, agrupados, donde están viviendo unas dificultades en este momento por la falta de alimentos, por la falta de elementos de aseo, por la falta de medicamentos. Es una situación que hoy tiene al departamento consternado".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co