Imágenes del siniestro en la vía Zipaquirá–Cajicá: un vehículo volcado y otros dos afectados

Las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas dan cuenta de la magnitud del siniestro vial registrado en la vía que comunica a Zipaquirá con Cajicá, en inmediaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. El accidente, que involucró cerca de tres vehículos particulares, dejó al menos cinco personas lesionadas y generó una fuerte congestión en este importante corredor de la Sabana de Bogotá.



En los registros visuales se observa un automóvil de color gris volcado sobre la vía, mientras varias personas se acercan para intentar auxiliar a quienes se encontraban dentro del vehículo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Otras imágenes muestran un segundo vehículo, también de color gris de dos puertas, que presenta impactos tanto en la parte delantera como en la trasera, evidenciando la fuerza del choque.

Más adelante, se alcanza a ver un tercer automotor, de tonalidad más oscura, con afectaciones únicamente en la parte frontal izquierda y daños menores en comparación con los otros involucrados.



Imágenes del accidente en vías de Cundinamarca

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Zipaquira - Cajicá en inmediaciones a la Universidad Militar. Involucra tres vehículos particulares uno termina en volcamiento. Afortunadamente no dejó víctimas fatales, bastante congestión vehicular en este importante corredor… pic.twitter.com/O0WblkEg6O — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 12, 2026

Publicidad

Se registró un grave accidente en la vía Zipaquirá-Cajicá que dejó cinco personas heridas, tres de ellas trasladadas a centros asistenciales de la Sabana. pic.twitter.com/Ci9Xf38oQf — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 12, 2026

#CUNDINAMARCA| Se presenta un accidente en la vía Zipaquirá-Cajicá que deja cinco personas heridas, tres de ellas trasladadas a centros asistenciales de la Sabana.



En este momento la vía se encuentra cerrada a un carril mientras se hacen las labores de levantamiento.… pic.twitter.com/3NnmBeFjIy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 12, 2026

Publicidad

¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con los reportes conocidos, el siniestro se presentó en horas de la mañana de este domingo y ha generado una importante afectación en la movilidad de la zona. La situación obligó a la intervención de las autoridades y organismos de emergencia, que se desplazaron al lugar para atender a los heridos y controlar la situación.

Según el más reciente reporte entregado por la periodista de Noticias Caracol, Mayra Tenorio, tres de las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de la Sabana, donde reciben atención médica, mientras se evalúa la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de los afectados.

El hecho, que por fortuna no dejó víctimas fatales, continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán establecer las causas que originaron el accidente y derivaron en el volcamiento de uno de los vehículos involucrados.

Mientras avanzan las labores en el lugar, las autoridades mantienen el llamado a los conductores para que transiten con precaución por la zona y sigan las indicaciones del personal encargado de la atención de la emergencia. Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte oficial más detallado sobre lo ocurrido en este tramo vial entre Zipaquirá y Cajicá, así como sobre el estado de salud de las personas afectadas.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co