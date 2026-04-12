Capturan a alias El Zarco, hombre vinculado al homicidio de Luder Quiñones, músico de Willy García

La Policía de Cali confirmó la captura de un hombre señalado de estar vinculado con el homicidio del músico Luder Quiñones, reconocido integrante de la agrupación del salsero Willy García, en un caso que generó conmoción en el gremio artístico y que continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.



A través de redes sociales, la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad de la ciudad informaron sobre el procedimiento, que quedó registrado en video. “Capturado alias El Zarco, presunto responsable del homicidio del reconocido músico Luder Quiñones, hecho ocurrido el pasado 17 de marzo”, indicaron en la publicación oficial.

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Según el reporte entregado por las autoridades, el capturado también estaría vinculado en otro hecho violento. “Está vinculado en el homicidio del patrullero Iván Fernando López durante un procedimiento policial en el barrio Guayaquil”, señaló la institución.

La captura se logró en medio de un operativo adelantado en el sur de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, “gracias a una operación exhaustiva de la Policía de Cali se logra su captura al sur de la ciudad y la incautación de dos motocicletas que habrían sido empleadas para facilitar la comisión del delito”. Las autoridades agregaron que continúan trabajando para esclarecer plenamente los hechos: “Junto a las autoridades trabajamos diariamente para que ningún crimen quede impune”.



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Los detalles del crimen

El caso se remonta al pasado 17 de marzo, cuando el percusionista fue víctima de un ataque armado en el barrio Bretaña, en el centro de Cali. De acuerdo con lo reportado, el hecho quedó registrado en video y se convirtió en una pieza clave dentro del proceso investigativo.

En las imágenes, según se ha conocido, se observa a varios hombres movilizándose en motocicletas que se acercan al artista y abren fuego en su contra. La grabación evidencia la violencia del ataque, en el que el músico intentó responder mientras los agresores continuaban disparando antes de huir del lugar.

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Tras el atentado, Luder Quiñones fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En el momento del ataque se encontraba acompañado por su pareja sentimental, quien resultó levemente herida.

La muerte del artista provocó reacciones en el entorno musical. Willy García expresó públicamente su dolor por la pérdida, recordando la relación personal y profesional que los unía desde hace décadas. “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”, escribió en su momento, en un mensaje en el que también afirmó: “Y hoy… la violencia me lo arrebató”.

El cantante también resaltó la trayectoria de su compañero, a quien describió como “uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país”, destacando no solo su aporte artístico sino su calidad humana.

La captura de alias ‘El Zarco’ se da en medio de ese proceso y representa un avance en el esclarecimiento del crimen. No obstante, las autoridades no han indicado si hay más personas involucradas ni han entregado detalles adicionales sobre los móviles del homicidio. Lo cierto es que se sigue ofreciendo una millonaria recompensa para quienes entreguen información que ayude a esclarecer el crimen.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

