Así será el pico y placa en Bogotá del 13 al 17 de abril de 2026: ojo a multas y a vehículos exentos

Entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril de 2026, el pico y placa en Bogotá seguirá funcionando bajo el mismo esquema que rige durante todo el mes, sin cambios ni días excepcionales. La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad mantienen la rotación por números pares e impares, una regla que ya es conocida, pero que igual causa multas todos los días a quienes se confían o se equivocan de fecha.



La medida aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, y restringe la circulación de vehículos particulares dentro del perímetro urbano. Durante ese horario, cualquier carro que salga sin tener permitido circular se expone a sanción inmediata, sin importar si el trayecto es corto o si se trata de una urgencia personal.



Cuál es el pico y placa en Bogotá para la semana del 13 al 17 de abril

Para la semana del 13 al 17 de abril de 2026, el calendario queda así para los vehículos particulares:



El lunes 13 de abril, que es un día impar, pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

El martes 14 de abril, día par, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

El miércoles 15 de abril, vuelve a ser día impar, así que circulan 1, 2, 3, 4 y 5.

El jueves 16 de abril, día par, circulan 6, 7, 8, 9 y 0.

El viernes 17 de abril, día impar, circulan 1, 2, 3, 4 y 5.

Los sábados y domingos, incluyendo el 18 y 19 de abril, no hay pico y placa para carros particulares, por lo que se puede circular sin restricción durante todo el día. En el caso de los taxis, la rotación es diferente y depende del último número de la placa asignado cada día por la Secretaría de Movilidad. Para esta semana, la entidad publica el calendario completo con anticipación y mantiene el horario de restricción entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche. Los conductores de taxi deben revisar el número exacto que les corresponde porque el cruce con la regla de particulares no aplica en este caso.



Vehículos exentos del pico y placa en Bogotá

Las motocicletas siguen totalmente exentas del pico y placa en Bogotá. Pueden circular todos los días, en cualquier horario, sin importar el número de la placa. Lo mismo ocurre con bicicletas, patinetas eléctricas y otros medios de transporte personal que no entran en la categoría de vehículo automotor particular.

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También están exentos varios tipos de vehículos, siempre que cumplan las condiciones legales. En esa lista están las ambulancias, vehículos de emergencia, carros de bomberos, vehículos oficiales plenamente identificados, carros eléctricos y los vehículos que cuentan con el permiso del pico y placa solidario. Este último permite circular pagando una tarifa diaria, mensual o semestral, trámite que solo se hace a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad, sin intermediarios.



Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Bogotá

Sobre las multas, la Alcaldía es clara. No respetar el pico y placa implica un comparendo tipo C-14, que ronda los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $633.200 pesos en 2026, además de la inmovilización del vehículo y el traslado a patios. Esto significa pagar grúa, parqueadero y perder tiempo, algo que suele salir más caro que usar transporte alterno o revisar el calendario antes de salir. La recomendación oficial sigue siendo la misma: revisar la fecha, mirar el último número de la placa y confirmar si ese día se puede circular. El pico y placa no funciona por zonas ni por horarios parciales. Dentro del horario establecido, o se puede circular o no, sin puntos intermedios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL