Pico y placa en Ibagué del 13 al 17 de abril de 2026: así operará la medida

La movilidad es uno de los retos diarios más importantes para los habitantes de la capital del departamento del Tolima. La administración municipal ha mantenido firme la estrategia el pico y placa en Ibagué durante este primer semestre del año, buscando mitigar los embotellamientos en puntos críticos y agilizar el tránsito en las arterias principales de la ciudad.



Para la semana comprendida entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril, el esquema de pico y placa para vehículos particulares operará bajo su rotación habitual, según lo establecido en el decreto oficial vigente desde enero. La restricción se aplica basándose en el último dígito de la placa del vehículo. Es fundamental que los conductores programen sus recorridos con antelación para evitar las sanciones económicas y las complicaciones logísticas que conlleva la normativa.



Pico y placa en Ibagué del 13 al 17 de abril de 2026

La rotación para esta semana se distribuye de la siguiente manera, manteniendo el orden consecutivo de pares de dígitos por día:



Lunes 13 de abril : No podrán circular los carros con placas terminadas en 8 y 9.

: No podrán circular los carros con placas terminadas en 8 y 9. Martes 14 de abril : La restricción aplica para las placas finalizadas en 0 y 1.

: La restricción aplica para las placas finalizadas en 0 y 1. Miércoles 15 de abril : El turno es para los vehículos con placas terminadas en 2 y 3.

: El turno es para los vehículos con placas terminadas en 2 y 3. Jueves 16 de abril : No podrán transitar los automóviles cuyas placas acaben en 4 y 5.

: No podrán transitar los automóviles cuyas placas acaben en 4 y 5. Viernes 17 de abril: La medida finaliza la semana con las placas terminadas en 6 y 7.

Horarios de la "Hora Valle" en Ibagué

El horario continuo de la medida rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Sin embargo, existe un incentivo importante para quienes han decidido apoyar el crecimiento de la ciudad matriculando sus bienes aquí. Los vehículos matriculados en Ibagué cuentan con el beneficio de la hora valle, lo que les permite circular libremente, incluso en su día de restricción, en dos franjas horarias específicas: de 9:00 a 11:00 a. m. y de 3:00 a 5:00 p. m..

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Es vital aclarar que este beneficio no cobija a vehículos registrados en otras regiones del país, los cuales deberán cumplir la restricción total durante las 15 horas de la jornada.



Multas por incumplir pico y placa en Ibagué

Las autoridades de tránsito, apoyadas por cámaras de fotomulta y patrullajes constantes de agentes de la Secretaría de Movilidad, realizan una vigilancia estricta del cumplimiento de esta norma. El incumplimiento del pico y placa no es un asunto menor; según el Código Nacional de Tránsito, la multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que para este año representa una suma de $875.445 pesos.

Además del golpe al bolsillo, el infractor deberá enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que implica el traslado del carro a los patios. Esto genera gastos adicionales por el servicio de grúa y los días de permanencia en el parqueadero autorizado, sin contar el tiempo perdido en los trámites para recuperar el automotor.



No todos los automotores están sujetos a esta restricción. La normativa actual contempla varias exenciones para garantizar servicios esenciales y promover tecnologías limpias. Entre los vehículos que pueden circular sin restricciones se encuentran las motocicletas, los vehículos híbridos o eléctricos, las ambulancias, los carros de bomberos, los vehículos oficiales, de prensa y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida o discapacidad.



Para el resto de los ciudadanos, la recomendación de la Secretaría de Movilidad es clara: planee sus desplazamientos, utilice el transporte público cuando sea posible y manténgase informado a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en las vías de nuestra ciudad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.