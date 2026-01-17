Implicaciones de alerta de EE. UU. por actividad militar en espacio aéreo de Colombia: habla experto

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED). El escrito explica que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.



Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.



Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.



¿Qué implicaciones tiene para Colombia esta medida?

En Noticias Caracol habló Édgar Rivera, el secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, quien explicó las implicaciones de esta medidas para Colombia. "Esta alerta implica ejercer precaución, por ahora ejercer precaución para las aerolíneas que operan sobre esta zona", afirmó Rivera, quien detalló que el espacio aéreo colombiano está dividido en dos regiones de información de vuelo, una en Barranquilla y la otra en Bogotá, esta última presta servicios de navegación aérea con información devuelo y servicios de alerta particularmente en una gran porción del territorio continental de Colombia, pero también en una gran porción del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico, que es la zona que menciona el aviso de Washington.

De igual forma, recomienda a las aerolínea tomar medidas preventivas, como "alertar a sus tripulaciones que ejerzan un mayor nivel de alerta durante la operación, una mayor vigilancia sobre sus sistemas de navegación, y eventualmente utilización de mayores cantidades de combustible, previendo posibilidad de llegar a los puertos externos".



¿Qué ha dicho el Gobierno colombiano?

El Gobierno colombiano manifestó este viernes que no hay "afectaciones visibles a la navegación aérea". La Aerocivil señaló en un comunicado que "no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales". "Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM (aviso de Estados Unidos). De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación", agregó la información.

La Aerocivil señaló que, "de acuerdo con el análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas". "No obstante, las aerolíneas continuarán evaluando el escenario, en coordinación con las autoridades aeronáuticas y de acuerdo con los procedimientos establecidos", precisó.

