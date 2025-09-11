En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Jennifer Pedraza hace nueva denuncia sobre estudios profesionales de Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza hace nueva denuncia sobre estudios profesionales de Juliana Guerrero

La representante dijo que no hay registros de que Juliana Guerrero haya “sido admitida, estudiante o egresada de la Fundación San José”. Esta fue la prueba que publicó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:55 p. m.
Comparta en:
Jennifer Pedraza hace nueva denuncia sobre estudios profesionales de Juliana Guerrero
Colprensa/Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad