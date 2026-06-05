La conmovedora despedida a Titán y Tere, dos caninos de la Policía Nacional que se pensionaron

Tere y Titán dedicaron sus años perrunos al servicio de la Policía Nacional, pero llegó el momento de que estos dos caninos fueran licensiados y descansaran de su labor de proteger incesantemente a la ciudadanía. En una conmovedora ceremonia, la institución despidió a los perritos y los entregó a dos familias. Estas son sus historias de vida.

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En la jornada predominaron las emociones, la gratitud y el reconocimiento hacia los dos perros, que contribuyeron a la seguridad de los colombianos con su extraordinario olfato, valentía y entrenamiento. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Remonta del Fuerte de Carabineros de la ciudad de Ibagué y fue acompañada por la teniente coronel Diana Liner Rojas Moncada, subcomandante de la Policía Tolima, junto con altos mandos institucionales, guías caninos y personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

Allí se realizó un sentido homenaje a estos ejemplares de razas pastor alemán y golden retriever, que fueron entregados a sus nuevas familias junto con una placa de reconocimiento y un juguete que simboliza una nueva etapa: el descanso después de dar todo de sí. Los uniformados, compañeros de estos animales, también recibieron un reconocimiento por acompañarlos durante su formación y trabajo.



La historia de los dos perros que fueron licenciados

Titán es un pastor alemán que nació el 12 de enero de 2017 en Sopó, Cundinamarca. Llegó al departamento del Tolima y, a través de entrenamientos especializados, se convirtió en un canino experto en la detección de narcóticos, dedicando gran parte de su vida a combatir el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio.



La Policía detalla que durante sus años de servicio participó en innumerables procedimientos que permitieron detectar y sacar de circulación millones de dosis de estupefacientes que pretendían llegar a las calles del Tolima y otras regiones del país.



Tere, por otro lado, es una golden retriever que se caracterizó por su nobleza en medio de su labor al servicio del país. Nacida el 1 de junio de 2017 en Tenjo, Cundinamarca, se convirtió en toda una especialista en detección de explosivos, “una silenciosa guardiana de la vida”, señala la Policía.

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Su labor fue fundamental para prevenir riesgos, proteger a la comunidad y apoyar operaciones de seguridad que permitieron preservar la integridad de los ciudadanos y de los propios uniformados.

“Detrás de cada hallazgo, de cada operativo exitoso y de cada misión cumplida, existió un vínculo inquebrantable entre estos caninos y sus guías. Una relación construida sobre la confianza, el respeto, el entrenamiento constante y el amor por el servicio”, exaltó la institución.

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Los dos caninos llegan ahora a nuevas familias que asumen la responsabilidad de brindarles cuidado, cariño y protección.

María Paula Rodríguez Rozo

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