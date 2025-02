La historia del hombre que sobrevivió a dos accidentes y 24 cirugías: "Me desahuciaron"

Iván Darío Carreño es un colombiano con una historia inspiradora. Estuvo cerca de la muerte en dos ocasiones, la primera a causa de un accidente y la segunda por la inseguridad; tras sobrevivir a 24 cirugías, encontró en las redes sociales la manera de compartir un mensaje importante al mundo y llevar a cabo un nuevo propósito.

En diálogo con Todas, Todos y Todes, de Noticias Caracol en vivo, Carreño reveló detalles de los dos momentos más impactantes de su vida y cómo ve cada día como una oportunidad para acabar con el bullying a través de las plataformas digitales.

(Lea también: El inspirador proyecto de Laura Villamil tras su milagrosa recuperación: ¿de qué se trata? )

Estuvo a punto de morir dos veces

En el año 2005, Iván Darío Carreño sufrió un accidente en el que se quemó gran parte de su cuerpo, de la cintura hacia arriba. "Quemaduras de tercer grado, lo más grave fue el cuello", recordó y agregó que todo pasó porque "donde yo vivía estaban arreglando el techo y cuando yo iba pasando un señor estaba soldando y no se dio cuenta que había ahí pintura con gasolina, cuando yo pasé, miré hacia arriba y él se asustó y botó la pintura que cayó sobre mí".

Iván Darío Carreño habló de su proceso de recuperación - Foto: Noticias Caracol

Publicidad

Después de una difícil recuperación, dos meses en coma y 24 cirugías, en las que tomaron piel de su espalda para reconstruir su cuello, Iván Darío siguió con su vida con agradecimiento. Sin embargo, en el año 2023 vivió una nueva experiencia negativa, esta vez por cuenta de la delincuencia.

"Por defender a mi esposa de un tipo en un bar, no sé si estaba borracho o drogado, pero la empujó y yo salí a defenderla, no me di cuenta y el señor tenía un destornillador y me lo puso en el ventrículo derecho de mi corazón. Llegué a la clínica con muerte súbita, sin signos vitales".

Publicidad

Es un personaje inspirador en redes sociales

Luego de estas experiencias, Carreño empezó a publicar videos en las redes sociales contando su historia de superación y rápidamente alcanzó 500 mil seguidores en TikTok. Hoy en día es un verdadero influenciador de la vida, que con sus mensajes de motivación logra inspirar a miles de personas en todo el mundo.

(Lea también: Brigitte Baptiste y su lucha por la inclusión: es una de las 100 mujeres más influyentes del 2024 )

Gracias al alcance que tiene con sus videos, ha conocido historias de otras personas en diferentes lugares del mundo que también han estado cerca de la muerte y encuentran en él un ejemplo de resiliencia.

Pero su fuerza emocional no lo ha alejado de la discriminación y los malos comentarios de las personas, por eso tiene claro un objetivo. "Yo quiero sacar el bullying de la cabeza de las personas, que si tienes una dificultad física, que no se burlen de ti. Empezar desde el colegio, a los niños de 9 o 10 años que no se deben burlar de sus compañeros, que si hacen bullying la vida es como un búmeran, todo lo bueno o malo que hagas se te va a devolver", expresó.

Publicidad

Vea aquí la entrevista completa con Iván Darío Carreño en Todas, Todos y Todes, de Noticias Caracol en vivo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co