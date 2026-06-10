Las pistas que permitieron dar con el presunto asesino de Cristian Herrera, periodista de Cúcuta

Las más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad revisadas por los investigadores han sido una de las principales piezas de evidencia que permitieron identificar y capturar a tres personas señaladas de participar en el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en Cúcuta, Norte de Santander.

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Las capturas se realizaron en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad y, según las autoridades, los detenidos harían parte de la organización delincuencial conocida como la Familia P. Entre ellos se encuentran alias 'Demonio', señalado como el presunto sicario; alias 'Wilmer', quien habría participado en las labores de vigilancia; y alias 'Angélica', señalada de coordinar aspectos logísticos del crimen y que habría sido la campanera para dar inicio con el atentado.

Las autoridades destacaron la importancia de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de Cristian Herrera. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, las imágenes permitieron seguir los movimientos de los sospechosos hasta dar con su detención este 9 de junio.



Las pistas clave para dar con los presuntos autores materiales

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de alias 'Wilmer', quien habría conducido un taxi utilizado para vigilar los movimientos del periodista durante al menos dos días antes del ataque. Pero el aspecto que fue clave para dar, principalmente, con el señalado gatillero fueron los tatuajes que tenía en sus brazos y que fueron captados por varios videos. Así lo explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, a Noticias Caracol: “El presunto sicario, que accionó el arma contra la humanidad de Cristian Herrera, cubrió su tatuaje que tenía en un brazo. En las cámaras realizamos los seguimientos y pudimos observar que era esta persona”.



Las autoridades informaron que alias 'Demonio' fue capturado cerca de la Terminal de Transporte de Cúcuta, en una casa que estaba usando como escondite. Por su parte, alias 'Angélica' fue detenida en el barrio Motilones, mientras que el tercer capturado fue ubicado en el centro de la ciudad.

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Durante los operativos también fueron incautados cuatro vehículos, entre ellos un taxi que, según los investigadores, habría sido utilizado durante la ejecución del plan criminal. Asimismo, las autoridades ocuparon una motocicleta que presuntamente fue utilizada para cometer el homicidio.

A esto se suma la incautación de tres teléfonos celulares que ahora serán analizados como parte del proceso investigativo.

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La investigación también contó con la participación de la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. Como parte de las diligencias se realizaron allanamientos, incluso en una cárcel de la ciudad, con el propósito de recolectar más elementos de prueba.

Ahora la atención de los investigadores está concentrada en establecer quiénes ordenaron el asesinato. Las autoridades esperan que la información obtenida durante las capturas y la judicialización de los implicados permita avanzar hacia la identificación de los autores intelectuales del crimen.

María Paula Rodríguez Rozo

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