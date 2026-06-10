Karla Niño, esposa de Cristian Herrera, periodista asesinado: "'Mi amor, me mataron', me dijo"

El periodista Cristian Herrera fue víctima de homicidio en la ciudad de Cúcuta. El comunicador era uno de los periodistas regionales de mayor relevancia en Colombia, especialmente en un territorio lleno de complejidades. Karla Niño, esposa de Cristian, habló con Noticias Caracol y contó cómo presenció el crimen.



Karla señaló que el esquema de seguridad que tenía su esposo “en este momento está con nosotros y estamos esperando a que hagan una evaluación de seguridad para nuestra familia. Él siempre había pedido que fuera extensiva a su familia, pero nunca lo habían hecho. Siempre era para él”.



Periodista Cristian Herrera había pedido protección para su familia

La esposa del comunicador sostuvo que él “toda su vida su pasión fueron temas dedicados al orden público y judicial de nuestra región, Cúcuta y Norte de Santander, que es una región en la que abundan todo este tipo de temas y de problemas de orden público. Él era muy inquieto en investigar y contar con valentía lo que estaba pasando acá en la región. Para él, él era un peligro, y pues también estaba su familia, por lo que pedía que la protección se extendiera al grupo familiar, pero en las evaluaciones solamente se lo asignaban a él”.

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Sobre el día del crimen, Karla señaló que “para nosotros era un sábado de descanso, era estar en casa, no salir, compartir los dos el espacio con el niño, con mi hija. Íbamos a estar en casa y se presentó algo que se nos había olvidado, debíamos recoger unos retenedores para la niña que había terminado un tratamiento y salimos. Fuimos a recogerlos, luego pasamos a hacer una compra para la limpieza de esos aparatos, luego íbamos a pasar a almorzar a la casa de mi mamá, a él le dio con que quería ir a comerse unos aguacates, los compramos, llegamos a la casa, pero él nunca se bajó del carro”.



"El sicario se quedó mirándonos y apuntándonos": esposa de Cristian Herrera

En ese momento, narró la esposa del periodista Cristian Herrera, “al llegar a la casa él se bajó del carro, nosotras nos bajamos y sonaron como totes. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo solamente cuando lo vi a él como corriendo, haciendo un amague como de protegerse, entendí que eran unos tiros. Él dijo, ‘me mataron, me mataron’, así con una cara terrible. Yo estaba a unos metros, mi hija estaba frente a él, yo veo que él cayó, mi hija trató en una acción desesperada de correr detrás del sicario y yo le grité que se detuviera porque el tipo nos apuntó”.

El asesino, dijo, “se quedó mirándonos, apuntándonos y arrancó. El tipo nunca se bajó de la moto, salió despacio, con la mayor tranquilidad, después de haber cometido ese acto tan atroz. Yo caí a los pies de él a decirle que me mirara, a colocarle la mano en su herida porque era muchas. Yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Fueron los momentos más angustiantes y desesperantes de mi vida. Sentía que el mundo pasaba supremamente lento y él entre el vómito de sangre que tenía dijo, ‘mi amor, me mataron’. Cerró los ojos y yo comencé a gritar desesperadamente”.



Personas que estaban cerca ayudaron a Karla a subir a su esposo a una ambulancia. Cuando llegaron al hospital, un médico lo atendió de inmediato, pero el periodista Cristian Herrera ya no tenía signos vitales. “Es el momento más difícil que he podido vivir en mi vida”, indicó la esposa de la víctima.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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