Linchan a hombre en Bucaramanga que atacó con machete a sus padres: hay un capturado

Un fatal caso de justicia por mano propia se reportó en Bucaramanga, capital de Santander, cuando vecinos lincharon a un hombre que atacó con machete a sus padres.

Los hechos fueron reportados en la noche del domingo 25 de enero, en el sector conocido como Bendición de Dios.



Agresor, al parecer, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

Un informe publicado por el medio Vanguardia identificó al atacante como José David García Antequera, de 35 años, y a sus padres como Luisa Antequera Llanes, de 63, y Miguel Ángel García Castro, de 86.

Según la nota, el sujeto ingresó a la casa y agredió a sus padres con un machete sin mediar palabra.



Los gritos de la pareja alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía para denunciar la situación. Sin embargo, no aguardaron a que los uniformados llegaran y retuvieron al atacante, al que lincharon.



El medio citó al brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien dijo que “esta persona atentó contra sus padres, ambos de la tercera edad”.

“Los habitantes del barrio lo sacaron de la residencia, lo amarraron, lo golpearon y le quitaron la vida”, añadió.

Es de destacar que José David llegó con signos vitales a un centro hospitalario, pero dada la gravedad de sus heridas murió pocos minutos después.

Sobre el estado de sus padres, el medio bumangués indicó que la mujer sufrió tres heridas, una de ellas en la cabeza, además de lesiones en el brazo y la mano izquierda. Su esposo está hospitalizado con múltiples heridas por arma cortopunzante en la cabeza, el cuello y uno brazo.

El general Quintero expresó que era “totalmente reprochable tanto la primera agresión como la toma de justicia por mano propia en el barrio”.

Sobre el hombre que agredió a sus padres con el machete se ha dicho que tenía dos anotaciones, una de ellas por violencia intrafamiliar. Familiares indicaron a ese medio que el sujeto padecía esquizofrenia y ya había agredido a sus progenitores.

Una persona fue capturada por el linchamiento del hombre.



En Medellín, una mujer fue capturada por atacar a su familia

En otro caso de violencia intrafamiliar, una mujer de 34 años fue sindicada de haber maltratado a sus hijos y, “al recibir el reclamo de su compañero sentimental, lo intimidó con un arma cortopunzante” en frente de sus suegros, informó la Fiscalía General de la Nación.

“La suegra intentó mediar entre su hijo y la presunta agresora y en ese momento la procesada le habría propinado una patada en el abdomen que la hizo rodar por las escaleras, la caída le causó varias fracturas y una incapacidad médico legal de 100 días”, añadió el ente acusador.

Por este caso, la mujer fue imputada por homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, las dos conductas agravadas, cargos que no aceptó.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co