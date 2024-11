Lo que dijo el padrastro de Sara Camacho antes de ser capturado por el crimen de la niña

La Policía del Meta capturó en el municipio de Guamal a Wilton Sáenz, padrastro de Sara Camacho, la niña de 5 años que fue abusada y asesinada el pasado 18 de noviembre en ese municipio del Meta. El hombre, principal sospechoso del atroz crimen, dio una indignante declaración tras el deceso de la menor de edad.

¿Qué dijo el padrastro de Sara Camacho?

En redes sociales circuló un video en el que Sáenz hablaba de su hijastra. Esto expresó en un aparte de la grabación: “La verdad, a esa niña la amaba mucho, la quería mucho, porque a pesar de que no era el papá, la quería como a una de mis hijas preferidas, consentidas. Ella me quería mucho. Yo no mantenía casi acá porque mantenía trabajando todo el tiempo”.

“Cuando venía de trabajar la niña siempre me buscaba todo el tiempo y me decía ‘papá’”, agregó el padrastro de Sara Camacho.

Habitantes de Guamal quemaron casa donde residía padrastro de Sara Camacho

La captura de Wilton Sáenz desató una asonada contra la vivienda en la que vivía la menor de edad con su familia, en la vereda Santa Bárbara. Inicialmente le prendieron fuego a la motocicleta del capturado y luego a todo lo que encontraron a su paso.

Según el coronel Ferley Puerto, comandante (e) de la Policía del Meta, “fueron vandalizados y quemados tres inmuebles y una caseta que fungía como establecimiento comercial, además de tres motos. Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas o heridas; sin embargo, aprovecho estos micrófonos para decirle a la comunidad que mantenga la calma”.

Imagen de la asonada en Guamal al confirmarse cómo murió la niña Sara Camacho - Redes sociales

¿Qué encontró Medicina Legal en la necropsia practicada a Sara Camacho?

El pasado 18 de noviembre de 2024, el padrastro de Sara Camacho llamó a la estación de Policía con el fin de pedir ayuda para la niña, a la que hallaron envuelta en una sábana dentro de su vivienda. Presentaba golpes en las extremidades, según versiones oficiales.

El hermano menor de Sara Camacho, quien tiene 3 años, fue trasladado ese mismo día a un centro médico para ser valorado. "Se encuentra muy bien. De manera preventiva, está bajo el cuidado de la Comisaría de Familia", informó el alcalde de Guamal, José Fernando Peña, en un comunicado.

El coronel Puerto le dijo a Noticias Caracol en vivo que “se tomaron pruebas de fluidos a todas las personas que vivían en esa vivienda, específicamente hermanos, familiares, abuelos y demás, y de acuerdo con las circunstancias y al resultado de estas pruebas presuntamente nos indican que es el sujeto que fue capturado el día de ayer (jueves 28 de noviembre) que fungía como su padrastro” quien estaría relacionado con el abuso y feminicidio de la niña.

El oficial indicó que “sobre las 21 horas, y teniendo en cuenta la solicitud de orden de captura por el delito de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal abusivo en circunstancias de agravación, la Policía Nacional, a través de la Sijín y en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación materializaron la orden de captura de este sujeto, quien el día de hoy está siendo judicializado”.

La comunidad del Guamal, enardecida, exigía que le entregaran al sujeto para tomar justicia por mano propia, por lo que la Policía tuvo que evacuarlo y trasladarlo a Villavicencio, donde deberá responder ante la justicia.

Antes de ser quemado, dentro del inmueble de la familia de la menor de edad estaba su abuelita, indicó el alcalde de Guamal. No hubo heridos por la asonada. El funcionario sostuvo que en la Comisaría de Familia del municipio no había denuncias de violencia intrafamiliar en la casa de la pequeña. “Solamente hay una anotación de una cuota alimentaria, no de Sara sino del otro niño”, dijo a Blu Radio.

La Fiscalía pedirá la máxima condena contra Sáenz por el feminicidio de la niña Sara Camacho, lo que serían más de 50 años de cárcel.

“Hay un dolor muy grande de pensar todo el sufrimiento que tuvo este angelito”, manifestó el alcalde de Guamal, afirmando que la población entera exige una condena ejemplar contra este sujeto.

Y envió un mensaje a Colombia: “No seamos indiferentes a lo que podamos observar. Coloquemos las denuncias y si nos da miedo o temor, hagámoslo anónimo, pero no queremos que ningún angelito como Sara viva ese sufrimiento”.

El Observatorio Colombiano de Feminicidios reveló un informe que señala que, entre enero y octubre de 2024, en el país se han reportado 745 feminicidios. Los departamentos en los que más casos se han registrado son: Antioquia (110), Bogotá (74), Atlántico (66) y Valle del Cauca (66). Meta, donde se registró el crimen de Sara Camacho, reportó 12.

¿Dónde denunciar violencia sexual o intrafamiliar?