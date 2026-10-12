Los 41 detenidos que escaparon en Santa Marta: ‘Mongolo’ y ‘Johan’, priorizados por De la Espriella

Una grave emergencia de seguridad pública sacudió a Santa Marta tras confirmarse la fuga masiva de privados de la libertad desde el Centro de Reclusión Transitorio Sur. De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, un total de 41 personas detenidas lograron evadir el control de la guardia tras desencadenar un motín en el recinto. El hecho obligó al despliegue inmediato de intensos operativos de búsqueda en toda la ciudad y provocó una reestructuración directa en la cúpula de la Policía de Santa Marta.

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Los hechos se registraron aproximadamente a la 1:00 a. m., cuando se alteró la tranquilidad en el área de custodia del establecimiento. Según el reporte del caso, la evasión se produjo mediante una maniobra de distracción por parte de los propios internos. Uno de los reclusos manifestó ante los custodios que presentaba problemas de salud, lo que llevó al personal a abrir la reja del celaje con el propósito de suministrarle un acetaminofén, reveló el diario El Heraldo.



De acuerdo con la información, este instante de apertura fue aprovechado de forma masiva por los demás detenidos para amotinarse y escapar del lugar.



Perfil de los fugados y dos objetivos prioritarios

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Frente a la zozobra generada en la población, las autoridades explicaron que la mayoría de las personas evadidas se encontraban retenidas por delitos como hurto, microtráfico y otras infracciones. Sin embargo, tras culminar el proceso de verificación de identidad de las 41 personas fugadas, la fuerza pública identificó a dos detenidos de alta peligrosidad cuya recaptura se estableció como de carácter prioritario.

(En contexto: Presidente llama a calificar servicios a comandante de Policía de Santa Marta tras fuga de 41 presos)

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Uno de ellos es alias Mongolo, integrante de la organización criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también llamada Los Pachenca. Se trata de un hombre quien había sido capturado la semana pasada durante una operación conjunta desarrollada por el Ejército y el Gaula en el sector de Guachaca, procedimiento en el que se le incautó un arma de fuego.

Además, entre los fugados estaba alias Guajiro o ‘Johan’, quien es señalado como el responsable del asesinato de un agente de la Policía el 31 de octubre del año pasado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en un crimen perpetrado con el fin de robarle dinero.

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Cambio de mando en la Policía de Santa Marta

La fuga de los reclusos provocó una contundente reacción desde el Gobierno Nacional a cargo del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario advirtió públicamente que no aceptará en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen, enfatizando que en su administración "la cobardía no tiene cabida".

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Como consecuencia inmediata, se ordenó que el coronel de la Policía Yeison López sea llamado a calificar servicios. La decisión se fundamentó en su responsabilidad directa en la custodia de los 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección. El presidente De la Espriella anotó que el oficial no informó oportunamente sobre estos hechos y no tomó las medidas correspondientes frente al bloqueo del domingo de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

Ante la remoción del coronel López, se determinó que el coronel Urriago, segundo al mando de la unidad, asuma de manera temporal la comandancia de la Policía. Asimismo, se confirmó que en el transcurso de esta misma semana arribará el coronel Jimmy Belalcázar para asumir formalmente como el nuevo comandante institucional en la ciudad.

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Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, informó que desde la madrugada en que se conoció el motín en el Centro de Reclusión Transitorio Sur, la Alcaldía trabaja de manera coordinada junto a la Policía Nacional y al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad de las familias del sector y capturar a los fugitivos. El mandatario local reiteró que su prioridad absoluta es cuidar a los habitantes samarios y se comprometió a comunicar cada avance verificado.

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