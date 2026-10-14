Capturado alias Mateo por su presunta responsabilidad en crimen contra chef Edmar Pérez en Medellín

Luego de cinco meses de investigación por el homicidio del chef y comerciante Edmar Antonio Pérez Suecia, en Medellín, las autoridades paisas capturaron a alias Mateo, uno de los presuntos implicados en el hecho criminal. La Policía del Valle de Aburrá logró determinar que el sujeto, de 33 años, también hace parte del grupo delincuencial La Agonía, que opera y afecta la seguridad de los habitantes de la ciudad.



El homicidio contra el chef Edmar Pérez ocurrió el pasado 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo, en Medellín, luego de que el comerciante fuera atacado con arma de fuego. Los hechos se habrían dado, según las autoridades, porque el comerciante realizaba préstamos de dinero sin ajustarse a las exigencias que hacía la organización criminal en la zona.



¿Cómo se logró la captura de alias Mateo?

En medio de un operativo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín que se llevó a cabo en la comuna 13 mediante una diligencia de registro y allanamiento, se logró la captura de alias Mateo, de 33 años, a quien las autoridades vinculan con el asesinato del chef.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades a lo largo de los cinco meses desde el homicidio, alias Mateo sería integrante del grupo delicuencial La Agonía y es señalado por su presunta responsabilidad en el crimen contra Edmar Antonio Pérez. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una prenda de vestir y una motocicleta que estarían vinculadas con la ejecución del crimen.

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Alias Mateo, según detallaron las autoridades, tiene antecedentes judiciales por amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales y falsedad marcaria, entre otras conductas. Según las investigaciones de las autoridades, Edmar Pérez fue asesinado por no ajustarse a las exigencias de la organización criminal y prestar dinero sin cumplir con las condiciones de La Agonía.



"Un aspecto importante en la investigación está relacionada con el posible móvil del crimen. Los elementos recolectados indican que la víctima realizaba préstamos de dinero, habría sido asesinada por desatender las exigencias de esa estructura delincuencial para desarrollar esta actividad en el sector", detalló el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Tras la captura de alias Mateo, los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales como parte del material probatorio, mientras el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos investigados y luego de las audiencias preliminares. Tras ser presentada ante un juez, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial por el homicidio del comerciante.



Alcalde Fico Gutiérrez se pronunció al respecto

Luego de que las autoridades paisas confirmaran la captura de alias Mateo tras cinco meses de investigaciones por el asesinato del chef Pérez, el alcalde Federico Gutiérrez aplaudió los resultados de las autoridades locales. "En Medellín, el homicidio no queda impune. Se capturó a alias ‘Mateo’, señalado de pertenecer al grupo delincuencial La Agonía y requerido por homicidio agravado. La investigación lo vincula con el asesinato del comerciante y chef Edmar Antonio Pérez Suecia, ocurrido el 29 de abril en Belén San Bernardo. Según las autoridades, el crimen estaría relacionado con las exigencias económicas de esta estructura criminal. Seguimos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para combatir el crimen y avanzar en el esclarecimiento de los homicidios en Medellín. Uno a uno van cayendo", resaltó el mandatario local.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co