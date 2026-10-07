“Los voy a cazar uno a uno”: De la Espriella sobre responsables de asesinato de Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió este miércoles a "cazar" a "todos" los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato hace más de un año del senador conservador Miguel Uribe Turbay.



De la Espriella hizo estas declaraciones en la puesta de largo del Centro de Liderazgo Valiente que lleva el nombre de este político, que murió tiroteado con 39 años, y apuntó hacia las posibles responsabilidades de la oposición de izquierdas.

"Los voy a cazar uno a uno", aseguró el presidente en referencia a "quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay", un político en ascenso que estaba a punto de postularse como candidato para presidente del país.

Agregó que a su juicio es un asunto de "importancia nacional" resolver quién está detrás de la muerte del político, una vez que ya se ha detenido a quien "apretó el gatillo".

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Argumentó en este punto que las críticas que vertió sobre él el anterior presidente, el izquierdista Gustavo Petro, fueron "la orden". Su muerte, añadió, "servía al régimen que él denunciaba".



De la Espriella recordó que después del atentado aseguró que si la víctima se hubiese recuperado, él no se hubiese presentado a las elecciones que acabó ganando. "Hubiese sido un gran presidente", agregó.



El mandatario, al que le fue otorgado en este acto el premio al líder valiente 2026, propuso dar el nombre de Miguel Uribe Turbay a una plaza en Colombia.

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De la Espriella aprovechó además el acto para anunciar que Miguel Uribe, padre del homenajeado, será nombrado embajador de Colombia en Reino Unido.

La muerte del senador, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982), se convirtió en un símbolo de la reciente violencia política en Colombia, agravada en la pasada campaña electoral.

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AGENCIA EFE