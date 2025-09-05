Maratón Medellín 2025: cierres viales, cambios en movilidad y Metro del 5 al 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre la capital de Antioquia hará uno de sus eventos deportivos más importantes del año. Se trata de la Maratón Medellín 2025, un encuentro en el que se congregarán más de 23.000 deportistas para recorrer 10, 21 y 42 kilómetros en las principales vías de la ciudad. Aunque el evento es esperado y querido por muchos antioqueños, la magnitud de tal carrera obliga a las autoridades de la ciudad a tomar medidas importantes en materia de movilidad para garantizar la seguridad de los competidores.

Por lo anterior, desde este viernes 5 de septiembre y hasta el domingo 7 de septiembre, la ciudad vivirá importantes cambios que podrían alterar las rutas que tradicionalmente usan los habitantes de Medellín para moverse por la ciudad. Una de las zonas más afectadas, acorde con información de las autoridades y organizadores del evento, será el barrio Conquistadores y sus sectores aledaños, pues esta zona servirá durante toda la jornada del evento como parqueadero. Es necesario tener en cuenta que las zonas de parqueo del centro comercial Plaza Mayor y otros lugares aledaños a la carrera no contarán con disponibilidad.

El proceso de montaje comenzará el jueves 4 de septiembre a las 6:00 a. m. y el desmontaje se llevará a cabo hasta el domingo 7 de septiembre a las 10:00 p. m. Para estas labores, se realizará el cierre total de la carrera 62 entre las calles 41 y 43, así como de ambas calzadas de la carrera 58 entre calles 42 y 43. Adicionalmente, durante la jornada principal, las vías permanecerán cerradas desde las 4:00 a. m. hasta el mediodía.



También debe tenerse en cuenta que la ciclovía en El Poblado se suspenderá durante este domingo y habrán otros cierres viales totales en diferentes sectores de la ciudad mientras se lleva a cabo la jornada deportiva.



Cierres viales por Maratón de Medellín este domingo 7 de septiembre

Desde la 1:00 a. m. y hasta las 12 del mediodía estarán cerradas las siguientes vías:

Carrera 62.

Carrera 57.

Carrera 58.

Calle 42.

Calle 43, incluyendo Pies Descalzos, Parques del Río (costado oriental) y el Teatro Metropolitano.

Entre las 4:30 a. m. y las 12 del mediodía se cerrarán las siguientes vías (cierres progresivos):

Avenida Industriales (calzada oriental), sentido sur-norte, entre calle 24 y Cra. 52, de 6:00 a.m. a 11:45 a.m.

Avenida Regional (calzada oriental), sentido sur-norte, entre calle 7 y calle 26 (Bancolombia), de 5:40 a.m. a 8:50 a.m. (la calzada occidental queda habilitada).

Avenida Industriales (calzada occidental), sentido norte-sur, entre calle 31 y calle 24, de 5:30 a.m. a 10:00 a.m.

Avenida Las Vegas (calzada occidental), sentido norte-sur, entre calle 24 y calle 1 sur, de 5:30 a.m. a 9:30 a.m.

Avenida Las Vegas (calzada occidental), sentido norte-sur, entre calle 1 sur y glorieta Aguacatala (calle 12 sur), de 6:00 a.m. a 9:30 a.m.

Avenida Las Vegas (calzada oriental), sentido sur-norte, entre calle 77 sur y calle 37 sur, de 6:00 a.m. a 10:30 a.m.

Avenida Las Vegas (calzada oriental), sentido sur-norte, entre glorieta Aguacatala (calle 12 sur) y calle 24, de 6:00 a.m. a 11:30 a.m.

Avenida 80, sentido sur-norte, entre Cra. 70 y calle San Juan, de 4:35 a.m. a 8:35 a.m.

Carrera 51 Bolívar, sentido norte-sur, entre calle 44 (San Juan) y Cra. 54, de 6:00 a.m. a 12:00 m

Calle 44 San Juan (calzada sur), sentido occidente-oriente, entre Cra. 58 y Cra. 52, de 6:00 a.m. a 12:00 m. El flujo por el deprimido permanece habilitado.

Carrera 55 (calzada occidental), sentido norte-sur, entre calle 44 (San Juan) y Av. 33 (glorieta Exposiciones), de 6:00 a.m. a 10:15 a.m.

Carrera 54, sentido sur-norte, entre Av. 33 (glorieta Exposiciones) y Cra. 52 (Carabobo), de 7:30 a.m. a 10:20 a.m.

Calle San Juan (calle 44), sentido oriente-occidente, desde la Av. Ferrocarril hasta la Av. 80, de 4:30 a.m. a 7:40 a.m.

Carrera 70, sentido sur-norte, entre Av. 80 y calle 30, de 4:50 a.m. a 8:40 a.m.

Calle 30, sentido occidente-oriente, entre Cra. 70 y Cra. 48 (Industriales), de 5:20 a.m. a 8:55 a.m.

Calle 37 sur, sentido oriente-occidente, entre Av. del Poblado y Av. Las Vegas, de 6:00 a.m. a 10:30 a.m.

Vías alternas por cierres viales por Maratón de Medellín este domingo 7 de septiembre

Durante esta jornada, las autoridades de Medellín ofrecen las siguientes vías alternas de circulación vehicular:



En sentido oriente – occidente y viceversa:

Avenida 33, entre Cra. 57 (Av. Ferrocarril) y calle 80C, circulación en ambos sentidos.

Calle 50 (Av. Colombia) con circulación habitual.

Calle 44 (Av. San Juan) habilitada desde la transversal 39B (Av. Nutibara) hacia el oriente.

Calle 30, entre Cra. 70 y Cra. 80, y desde el oriente de la ciudad hasta Cra. 80, con circulación habitual.

Intercambio vial Ayurá, habilitado para tránsito entre Envigado e Itagüí.

Ingreso a la Clínica de Las Américas AUNA por Cra. 70 (norte-sur) y calle 9.

Ingreso a la Clínica Las Vegas desde el puente de la 4 sur hacia Av. Las Vegas.

En sentido norte – sur y viceversa:

Carrera 43A (Av. El Poblado) con circulación habitual (sin ciclovía).

Carrera 52 (Av. Guayabal), circulación en ambos sentidos.

Carrera 65, entre calle 22 y Av. 80, habilitada.

Carrera 55, entre calle 22 y Av. Guayabal, habilitada.

Carrera 70 (calzada occidental), entre calle 30 y calle 9, habilitada sentido norte-sur.

Avenida Regional (calzada occidental), habilitada sentido sur-norte.

Autopista Sur, circulación habitual (sin suspensión de ciclovía).

Avenida 80 (calzada occidental), circulación habitual sentido norte-sur.

Cierres viales en Medellín este sábado 6 de septiembre

Este sábado seis de septiembre también se hará la carrera Maratón Medellín de cinco kilómetros en el cual participarán 4.000 deportistas, un encuentro que se hará previamente a la Maratón Medellín y que provocará los siguientes cierres viales entre las 6 y las 8 de la mañana:



Carrera 51 – Bolívar (calzada occidental): entre la avenida 33 y la calle 32.

Carrera 48 – Industriales (ambas calzadas): entre la calle 32 y la calle 24.

Avenida 33: entre la carrera 51 y la carrera 55.

Por Maratón 2025, Metro de Medellín anunció nuevo horario de operación

Las autoridades de Medellín recomiendan a los habitantes de la ciudad que vayan a participar en este encuentro deportivo usar el transporte público para llegar al lugar del evento. De hecho, para incentivar este medio de transporte durante el domingo, el Metro de Medellín contará con operación excepcional, iniciando labores desde las 4:30 de la mañana. Se sugiere planificar la movilidad con anticipación.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO