"Me salvó la vida": Reencuentro entre el soldado y la suboficial que salvó tras accidente aéreo

Varios de los militares sobrevivientes del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, han sido dados de alta. En una ceremonia, las directivas del Hospital Hospital reconocieron su labor y les dieron un mensaje de aliento. Como símbolo de cariño y gratitud, la reserva de la división de asalto aéreo del Ejército Nacional les regaló una camiseta de la selección de fútbol de Colombia a cada uno.



En medio de su proceso de recuperación en el Hospital Militar, se reencontraron el soldado Óscar Piedra y la técnica Juana Valentina Lozano. El militar herido tras el siniestro aéreo se echó en sus hombros a la suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para sacarla de los hierros retorcidos del avión.



El relato del soldado que rescató a suboficial heridad

"El avión cae, veo oscuro a todo alrededor. Levanto mi mano izquierda y me doy cuenta que estoy tapado debajo de los equipos y me encontraba con mis piernas atrapadas bajo los equipos. Cuando veo luz, encuentro a muchos soldados pidiendo ayuda", relató el soldado. Cuando logró soltarse, una de las grietas que causó el impacto de la aeronave fue por donde pudieron escapar Piedra y algunos de sus compañeros.

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El militar contó que guío a sus compañeros por donde salir. "Era una parte blanca que yo miraba, una luz blanca. Les dije yo: Hagan una fila y salgan en orden, que por ahí debe ser la salida. Fui uno de los últimos en salir esperando que todos estuvieran bien. Cuando salgo, miré la última persona que venía detrás mío. Cuando salí, el avión se encendió más", agregó el uniformado. En su camino tratando de alejarse de la aeronave en llamas se encontró a la suboficial Lozano con el pie fracturado.



"Decido tomar la decisión de echármela al hombro, decirle a ella: No se preocupe, va a estar bien, la voy a sacar a un lugar seguro. Me la eché al hombro y la saqué aproximadamente a unos 70 o 100 metros del lugar de donde estaba, a una vivienda que estaba cerca. Y cuando la dejé en un lugar seguro, le dije que no se preocupara, que ya pronto sería atendida. Y me devuelvo por otros soldados que se encontraban también en malas condiciones", contó el militar.

El soldado Piedra y la suboficial Lozano recibieron una visita del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Sin saberlo, los militares estaban a un par de habitaciones del Hospital Militar. "Yo tengo que darle un abrazo. Gracias, usted me salvó la vida. De verdad, gracias. Si usted no hubiera estado, yo no me salvo. De verdad, gracias. Le agradezco un montón", le dijo la suboficial al soldado en el momento en el que se reencontraron. (Lea: Nuevas pistas de accidente aéreo en Putumayo: video clave de avión golpeando árbol antes de caer).



"Para eso estuvimos ahí. Dios me ha puesto ahí, y para todos los que pude salvar en ese momento", le respondió el soldado a la suboficial que rescató. Hoy estos dos uniformados son símbolo de la hermandad y de que un militar jamás abandona a su compañero aun sin conocerlo.

