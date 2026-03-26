Nuevas pistas de accidente aéreo en Putumayo: video clave de avión golpeando árbol antes de caer

Los investigadores y especialistas avanzan en la recolección de pruebas en la zona del accidente del avión Hércules C-130 que se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Entre los elementos que analizan está un video donde se observa la caída de la aeronave, se conoció el mismo día del accidente y tiene información clave para los investigadores.



Las pistas clave en video del avión cayendo

El video da dos partes fundamentales para la investigación, la primera es visual. Segundos después de decolar, se ve cuando el ala izquierda del avión poda un árbol. En ese momento, y por varios segundos, se pierde de vista el avión detrás de otros árboles y cuando aparece empieza a inclinarse hacia el lado izquierdo de la pista. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se refirió justamente a esa parte de la investigación.

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"Se ve en uno de los vídeos que la aeronave impacta un árbol justo en el despegue (...) Le pido a todo el mundo que pues, si aceptan esta humilde recomendación, no hagamos hipótesis porque eso va en contra de un proceso. No son expertos, primeros en aviación, y lo único que generan es especulación y también incertidumbre, incluso a las familias", dijo el ministro en unas declaraciones para prensa.



Lo que se preguntan los investigadores no es si la poda del árbol fue la causa del accidente, sino uno de los resultados de la cadena de sucesos que generaron y que terminaron con la tragedia. El especialista y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general en retiro Guillermo León, analizó la situación. "Cuando uno mira el video y se da cuenta cómo golpea el árbol el avión, no puede pensar que esa fue la razón por la cual se accidenta el avión, sino hay que permitirle a la comisión investigadora que haga el análisis de todo lo que pasó ese día de los procedimientos que se llevaron a cabo de mirar cómo se desarrolló el vuelo para determinar realmente cuáles fueron las razones originales o primarias que causaron el accidente", explicó el especialista.

La otra información que tiene este video es el audio. Al salir de los árboles se oye la magnitud de la potencia de los cuatro motores, 450 caballos de fuerza. Pero de un momento a otro se oye un zumbido y la potencia se pierde . Noticias Caracol recorrió la pista y además de evidenciar cómo quedó el árbol que fue podado por el Hércules C-130 antes de precipitarse a tierra, logró hablar con un campesino de la zona. "Cuando salió el avión y pegó con el ala a este lado (...) Con el otro lado se llevó todo ese palerío que se mira allá que está en el suelo (...) Los motores pegaron aquí este lado... Iban más allá cuando reventó una turbina", explicó el hombre.



Estos son apenas algunos de los elementos con los que cuentan los investigadores de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para poder establecer las causas del accidente aéreo que dejó 69 víctimas mortales y otros tantos miembros de la Fuerza Pública heridos, algunas de los cuales ya han sido dados de alta de los distintos centros médicos del país.

