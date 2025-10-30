Continúa investigación por muerte de Limonar, perro de seguridad: "Empresa no cumplía condiciones"

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada abrió una investigación y adoptó medidas contra una empresa tras comprobar que realizaba actividades con perros sin contar con licencias de funcionamiento. Durante una visita de inspección funcionarios de la entidad constataron que los animales se encontraban en condiciones inadecuadas y uno de ellos es Limonar, perro que habría fallecido por asfixia en un hecho que inicialmente reportado como un accidente.

Limonar era parte de los caninos que prestaban servicios de vigilancia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Por estos hechos, la Superintendencia ordenó la suspensión inmediata de las actividades con caninos y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Ambiental y al Instituto de Bienestar Animal para que se realicen las investigaciones correspondientes.

¿Qué se sabe del caso del perro Limonar?

Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad, habló para Noticias Caracol y dio detalles del caso. "El caso de Limonar, un hecho lamentable ocurrido en 2023. El 7 de noviembre de ese año, recibimos en la Superintendencia una denuncia ciudadana con fotos y vídeos que daban cuenta de la situación lamentable en la que se encontraba el animal. 10 días después se hizo una visita de inspección y efectivamente pudo constatarse que las condiciones en las que esta empresa denominada Logiscan Limitada, no contaba o no tenía las condiciones mínimas de bienestar ni el trato ni de cuidado para los animales que tenía su cargo".



El funcionario contó que en su momento fue un caso muy sonado en redes sociales y en medio, pero que lamentablemente estaba congelado. "Llegamos a la Superintendencia y hemos retomado el caso, precisamente porque hay una entidad renovada y absolutamente comprometida con garantizar que efectivamente los servicios de vigilancia y seguridad privada se prestan en las condiciones que deben darse. El pasado 21 de octubre expedimos la resolución que reglamenta lo pertinente o lo atinente a la Ley Lorenzo, que tiene que ver precisamente con bienestar animal en la prestación de estos servicios", agregó Álvarez.



La entidad decidió tomar medidas inmediatas medidas contra Logiscan, el superintendente aseguró que la empresa no tiene autorización para prestar este tipo de servicios. "También tomamos la decisión de abrir investigación, en un proceso sancionatorio administrativo, contra el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), porque ellos son quienes habían contratado la prestación de este servicio y de acuerdo al estatuto de vigilancia no pueden contratarse sin autorización".

La ley que existe hoy y la reglamentación que hacen desde la Superintendencia lo que busca es garantizar el bienestar de los animales en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. "Esto es unas horas máximas de servicio, criterios mínimos de alimentación, de bienestar, de descanso, de salud, de atención veterinaria. Es decir, unas condiciones mínimas básicas para que estos animales puedan seguir continuando en la prestación del servicio. El fin último de la ley es lograr el reemplazo de los animales en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada por medios tecnológicos. Mientras eso se hace, se requiere que cumplan unos requisitos mínimos", concluyó el funcionario.



¿De qué se trata la Ley Lorenzo?

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada había presentado el proyecto de resolución que reglamenta la Ley 2454 de 2025, conocida como “Ley Lorenzo”. De esta forma se busca incorporar los lineamientos actualizados orientados al fortalecimiento del bienestar animal, el entrenamiento, la operación del servicio, las responsabilidades empresariales y el retiro digno de los caninos.

El proyecto incorpora el reconocimiento del perro como ser sintiente y prohíbe cualquier método de entrenamiento basado en castigos, dolor o violencia. "Define lineamientos sobre alimentación, descanso, salud, esterilización e instalaciones, adoptando como estándar las Cinco Libertades del Bienestar Animal, que deberán ser garantizadas por todas las empresas habilitadas", se lee en un comunicado de la Superintendencia.

