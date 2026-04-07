Murió Isaías David, bebé que esperó casi 50 días por una cirugía de corazón en Cartagena

El pasado 5 de abril, falleció en Cartagena el pequeño Isaías David, un bebé de apenas un mes y medio de vida que pasó casi 50 días esperando una cirugía de corazón. Su caso ha generado consternación debido a los obstáculos administrativos que enfrentó su familia para lograr su atención médica.



Bebé Isaías David tuvo que esperar casi 50 días por una cirugía

Isaías nació en Bosconia, Cesar, con una cardiopatía congénita que le causaba problemas de oxigenación en la sangre y episodios de ataques cianóticos (cuando la piel se torna morada o azul por falta de aire). Para corregir su condición, necesitaba una cirugía en el ductus, un conducto del corazón. Sin embargo, esta operación no podía realizarse en su municipio y requería el traslado urgente a una clínica de alta complejidad.

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Ante la demora de la Nueva EPS para autorizar el traslado, su madre, apoyada por la comunidad, se vio obligada a realizar una protesta y bloquear la Troncal del Caribe en la entrada de Bosconia. Gracias a esta presión, el bebé fue remitido a la Clínica Neurodinamia en Cartagena el pasado 18 de marzo.



"Tenemos que hacer las cosas por nuestra propia cuenta": madre de Isaías David

La madre del menor expresó su frustración ante la falta de oportunidad en el sistema de salud: “Que el presidente vea de que tenemos que nosotros hacer las cosas por nuestra propia cuenta; toca llegar así a al borde de la muerte para que así puedan solucionarnos el derecho a la salud”.

A pesar de haber llegado a la clínica en Cartagena, la cirugía no fue inmediata. Según el relato de la madre, tuvieron que esperar varios días, aparentemente por trámites de autorización interna. Durante este tiempo, el bebé dependía de un medicamento llamado Prostin, que mantenía su ductus abierto artificialmente para mantenerlo con vida mientras llegaba el turno en el quirófano.



Sobre este periodo de espera, la madre relató: “Mi hijo tuvo que llegar a un punto de que ya no aguantaba más estar con un medicamento para que así pudieran solucionarme”. Finalmente, la operación se realizó, pero el pequeño Isaías presentó complicaciones posteriores que no pudo superar. Su fallecimiento ocurrió a las 10:00 de la mañana del domingo 5 de abril. El cuerpo del menor fue trasladado nuevamente al departamento del Cesar y sepultado el pasado lunes en el municipio de Bosconia, en medio del dolor de sus familiares y vecinos que lo acompañaron en su lucha por la vida.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL