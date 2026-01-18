Cartagena finaliza el pico y placa de 24 horas: rotación de para la semana del 19 al 23 de enero

Cartagena de Indias inicia una etapa de transición clave en su estrategia de movilidad urbana. Tras concluir las medidas excepcionales de la temporada vacacional de inicio de año, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha puesto en marcha los nuevos calendarios de restricción vehicular para el 2026. Bajo el marco de los decretos 0004 y 0015 de este año, la administración distrital busca no solo reducir los tiempos de desplazamiento, sino también elevar los estándares de seguridad vial en los corredores más críticos de la ciudad.



Para la semana comprendida entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, los conductores de vehículos particulares, motocicletas y taxis deberán ajustarse a un esquema de rotación que presenta cambios significativos respecto a los ciclos anteriores. Esta medida es fundamental para el ordenamiento del tránsito local en una urbe que, por su naturaleza turística, enfrenta desafíos constantes en su capacidad vial.



Pico y placa en Cartagena hoy: rotación del 19 al 23 de enero

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el sistema de pico y placa operará de forma diferenciada según el tipo de transporte. Para los vehículos particulares, el horario de restricción se divide en dos franjas de alta demanda: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Por su parte, los taxis enfrentan una medida de jornada completa, que rige desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

La rotación para la semana del 19 al 23 de enero, basada en el último dígito de la placa, queda establecida de la siguiente manera para ambos grupos según los decretos vigentes:



Lunes 19 de enero: restricción para placas terminadas en 5 y 6 .

restricción para placas terminadas en . Martes 20 de enero: restricción para placas terminadas en 7 y 8 .

restricción para placas terminadas en . Miércoles 21 de enero: restricción para placas terminadas en 9 y 0 .

restricción para placas terminadas en . Jueves 22 de enero: restricción para placas terminadas en 1 y 2 .

restricción para placas terminadas en . Viernes 23 de enero: restricción para placas terminadas en 3 y 4.

Es importante notar que, para el caso de los taxis, este esquema forma parte de la rotación mensual definida para todo enero de 2026.



Pico y placa para motocicletas en Cartagena

El contexto de la movilidad en Cartagena incluye regulaciones estrictas para las motocicletas, las cuales deben cumplir con la misma rotación de dígitos que los particulares. Sin embargo, este grupo vehicular cuenta con restricciones adicionales de gran relevancia. Según el Decreto 0015 de 2026, se mantiene la prohibición total de ingreso y circulación en los barrios del Centro Amurallado, lo que incluye los sectores de Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní.

Adicionalmente, rige una restricción nocturna para todo tipo de motocicletas, incluyendo cuatrimotos y motocarros, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. El distrito también recuerda la prohibición de transportar a menores de 12 años y mujeres en estado de gestación en estos vehículos, con el fin de proteger la integridad de los ciudadanos más vulnerables.



Multas por incumplir el pico y placa en Cartagena

El cumplimiento de esta normativa no es opcional y el DATT ha desplegado operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad. Aquellos conductores que ignoren la restricción de pico y placa se exponen a severas sanciones. La multa económica está estipulada en 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, sumado a la inmovilización del vehículo, lo que puede incrementar significativamente los costos para el infractor.



Existen, no obstante, algunas excepciones técnicas. Por ejemplo, los taxis que utilicen tecnologías limpias como GNV, eléctricos o sistemas híbridos están exentos de la medida. Asimismo, los trabajadores del sector hotelero que utilicen motocicleta podrán solicitar permisos especiales para circular durante la noche, siempre que cumplan con los requisitos de documentación y pagos de derechos de tránsito exigidos por la ley.



La implementación de este nuevo ciclo de pico y placa es un paso necesario para evitar el colapso del tráfico urbano en Cartagena. Las autoridades instan a la ciudadanía a planificar sus rutas con antelación y a consultar permanentemente los canales oficiales para cualquier ajuste en la normativa. Con una rotación clara y sanciones contundentes, la administración espera que esta semana del 19 al 23 de enero transcurra con mayor orden y fluidez en beneficio de todos los habitantes y visitantes de la Heroica.

