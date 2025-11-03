En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa Bucaramanga: así será la rotación y horarios para la semana del 3 al 8 de noviembre

Pico y placa Bucaramanga: así será la rotación y horarios para la semana del 3 al 8 de noviembre

La medida de pico y placa en Bucaramanga continuará con la rotación establecida para la semana del 3 al 8 de noviembre, manteniendo el horario restrictivo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga en la semana del 3 al 8 de noviembre del 2025.
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

