Pico y placa Bucaramanga: así será la rotación y horarios para la semana del 3 al 8 de noviembre

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) ha confirmado que, dando continuidad al tercer ciclo de rotación, los conductores de vehículos particulares deberán ajustarse al esquema de Pico y Placa durante la semana del lunes 3 al sábado 8 de noviembre. Esta medida, reglamentada bajo la Resolución 017 de 2025, busca principalmente gestionar y ordenar el flujo vehicular en los corredores principales de la capital santandereana y sus municipios aledaños.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El actual periodo de restricción vehicular, que inició el 1 de octubre, se mantendrá vigente hasta finales de diciembre de 2025. La constancia en la aplicación de la norma obliga a la ciudadanía a verificar los días que les corresponde la limitación de circulación para evitar posibles sanciones.



Pico y placa en Bucaramanga del 3 al 8 de noviembre

El esquema de circulación restringida opera de forma continua y se basa en el último dígito de la placa del vehículo particular. Los horarios de restricción de lunes a viernes se mantienen sin cambios, iniciando a las 6:00 de la mañana y concluyendo a las 8:00 de la noche.

Dado que la rotación sigue una secuencia fija a partir de octubre, el cronograma específico para la semana comprendida entre el 3 y el 8 de noviembre es el siguiente:



Lunes 3 de noviembre: Restricción para placas que finalicen en 3 y 4 .

Restricción para placas que finalicen en . Martes 4 de noviembre: Restricción para placas que finalicen en 5 y 6 .

Restricción para placas que finalicen en . Miércoles 5 de noviembre: Restricción para placas que finalicen en 7 y 8 .

Restricción para placas que finalicen en . Jueves 6 de noviembre: Restricción para placas que finalicen en 9 y 0 .

Restricción para placas que finalicen en . Viernes 7 de noviembre: Restricción para placas que finalicen en 1 y 2.

Es crucial considerar también la restricción vehicular para el fin de semana. A diferencia de la jornada semanal, el Pico y Placa de los sábados opera en un horario reducido, comenzando a las 9:00 de la mañana y finalizando a la 1:00 de la tarde. Para el sábado 8 de noviembre, la restricción aplicará a los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0, continuando la secuencia sabatina previamente establecida.



¿Por qué se implementó el pico y placa?

La normativa de Pico y Placa se extiende más allá de los límites de la capital, aplicando en todo el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.



Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, uno de los objetivos fundamentales de este modelo es asegurar que la limitación vehicular se distribuya equitativamente entre todos los conductores a lo largo del calendario. Además, la reglamentación contempla una disposición especial para los carros matriculados fuera del departamento de Santander. Esta modificación busca mitigar la congestión generada por el creciente flujo de autos provenientes de otras ciudades, asignándoles una restricción basada en la paridad de su último dígito, la cual es distinta a la rotación fija que aplica para los vehículos locales.



Es importante resaltar que diversas categorías vehiculares están exentas de cumplir con esta regulación, siempre que posean los permisos o la documentación exigida. Las excepciones incluyen vehículos de emergencia (como ambulancias y bomberos), vehículos oficiales, automotores diplomáticos y taxis que estén prestando servicio dentro de su turno. Un aspecto clave de la movilidad local es que las motocicletas no están incluidas en esta medida bajo ninguna circunstancia.



¿Qué pasa si no cumplo el pico y placa?

El incumplimiento de la normativa de Pico y Placa conlleva consecuencias financieras y operativas significativas para los conductores. Circular con un vehículo particular durante el horario restringido puede resultar en una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esta sanción asciende a $711.750.

Publicidad

Más allá del costo económico, las autoridades de tránsito están facultadas para inmovilizar el vehículo que sea sorprendido infringiendo la medida.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL