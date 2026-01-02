Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará desde este 1 de enero de 2026 con días sin restricción

Desde este jueves 1 de enero de 2026 y hasta el próximo lunes 12 del mismo mes, toda el Área Metropolitana de Bucaramanga, capital de Santander, se encuentra sin la restricción de pico y placa. Esta medida, explicó la misma Alcaldía, se hace con el objetivo de garantizar una buena movilidad para los turistas que, durante estas fechas, suelen visitar la Ciudad Bonita y otras zonas como Piedecuesta, Floridablanca o Girón.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, sostuvo que esta medida implementada garantizará la respectiva movilidad "con libertad" para los turistas, además de que beneficiará también a los habitantes de toda la zona metropolitana al permitirles ingresar o salir de la ciudad sin restricción alguna. Los municipios de Floridablanca y Girón también se encuentran sin la medida de restricción de movilidad, y para el caso de este último municipio mencionado la medida permanecerá vigente hasta el 19 de enero.

Ahora bien, para el caso de Bucaramanga, desde el próximo 13 de enero del presente año, el pico y placa en Bucaramanga funcionará de la siguiente manera:



Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

Jueves: placas terminadas en 7 y 8

Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Por otro lado, y como ya se hace en esta ciudad del país, durante los fines de semana de enero posteriores al levantamiento de la medida de pico y placa también se implementará la restricción de la siguiente manera:



17 de enero: placas terminadas en 3 y 4

24 de enero: placas terminadas en 5 y 6

31 de enero: placas terminadas en 7 y 8

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bucaramanga para 2026?

La capital de Santander se prepara para el regreso de las restricciones vehiculares el próximo 13 de enero. Según adelantó la Dirección de Tránsito local, el nuevo modelo de Pico y Placa para 2026 conservará la estructura de años previos para garantizar equidad entre los conductores. El horario de operación se mantendrá ininterrumpido durante la jornada laboral de lunes a viernes, con una franja especial para los días sábados.



Las autoridades de la Dirección de Tránsito volvieron a enfatizar que, en el momento en que concluya el intervalo de interrupción de la norma, el acatamiento de la disposición será supervisado mediante estrictas labores de vigilancia y monitoreo, integrándose a las tareas rutinarias para el ordenamiento del flujo vehicular. Del mismo modo, se hizo hincapié en que el sistema de restricciones por placa constituye un instrumento esencial de administración del tráfico urbano, cuyo propósito principal es mitigar los embotellamientos y optimizar la agilidad de los traslados dentro del casco urbano.



Por el momento, los propietarios de vehículos cuentan con la posibilidad de transitar sin limitaciones durante el periodo comprendido entre el 1 y el 12 de enero de 2026,

