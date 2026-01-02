En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará desde este 1 de enero de 2026 con días sin restricción

Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará desde este 1 de enero de 2026 con días sin restricción

Las autoridades de la capital santandereana han dado detalles sobre cómo funcionará la restricción durante los primeros días del año y desde cuándo se eliminarían las respectivas restricciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Pico y placa en Bucaramanga
¿Cómo funcionará el pico y placa en Bucaramanga?
Foto: Getty Images y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad