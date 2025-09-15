En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará la medida del 15 al 19 de septiembre

Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará la medida del 15 al 19 de septiembre

La medida de pico y placa sigue vigente en Bucaramanga, que va de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Recuerde las fechas para evitar multas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 05:43 a. m.
Pico y placa Bucaramanga junio 2025
Getty Images

