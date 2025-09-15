Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará la medida del 15 al 19 de septiembre

El pico y placa sigue siendo la mejor medida de control utilizada por la secretaría de Movilidad ante el flujo vehicular en la ciudad de Bucaramanga, buscando disminuir la congestión en las vías de la capital santandereana, además de reducir la contaminación ambiental. Para el segundo semestre de este año, la Alcaldía de Bucaramanga, por medio de la Dirección de Tránsito, implementó una nueva rotación que está en vigor desde el pasado 1 de julio.



El Pico y placa para la semana del 8 al 12 de septiembre

La rotación establecida para esta semana es:



Lunes 15 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Martes 16 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 17 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en 9 y 0 Jueves 18 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

Esta rotación se aplica dentro del perímetro urbano de Bucaramanga, especialmente en las zonas de mayor congestión vehicular, como el centro de la ciudad, Cabecera del Llano, La Universidad, Provenza y el sector de Cañaveral. Para este sábado 20 de septiembre, la norma la deberán seguir los vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

Recuerde que esta restricción está dirigida exclusivamente a los vehículos particulares, es decir, aquellos destinados a uso personal y no comercial. Quedan excluidos de esta medida los automotores de servicio público, las ambulancias, los coches fúnebres, los vehículos oficiales y los de atención de emergencias. Asimismo, están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con el registro correspondiente ante la Dirección de Tránsito.



Horarios del pico y placa en Bucaramanga

Recuerde que los horarios en los que está en vigor esta normativa durante la semana del 15 al 19 de septiembre son de lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y los sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

