Cali activa fase de multas por pico y placa: guía de movilidad para la semana del 12 al 16 de enero

La ciudad de Santiago de Cali entra en una etapa definitiva para su ordenamiento vial durante este mes de enero de 2026. Según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Movilidad Distrital, la medida del pico y placa para el primer semestre del año ya es una realidad plenamente operativa que busca transformar el flujo vehicular en las zonas más congestionadas de la ciudad. Tras una primera semana de enero dedicada exclusivamente a la orientación ciudadana, el calendario de control entra en su fase más rigurosa.



Para la semana comprendida entre el 12 y el 16 de enero, los conductores deben prestar especial atención a dos hitos fundamentales. En primer lugar, debido a que el lunes 12 de enero es un día festivo, la restricción de movilidad no tendrá vigencia durante esa jornada. Esta disposición permite que los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, que usualmente tendrían prohibida la circulación los lunes, puedan transitar libremente por el perímetro urbano sin temor a penalizaciones.

No obstante, el panorama cambia drásticamente a partir del martes 13 de enero. Esta fecha marca el inicio oficial de la fase de multas. Esto implica que cualquier conductor que sea sorprendido infringiendo la rotación ya no recibirá una simple amonestación verbal o educativa, sino que se enfrentará a las multas económicas estipuladas por la ley vigente.



Pico y placa en Cali hoy: rotación para la semana del 12 al 16 de enero

De acuerdo con las fuentes oficiales de la Alcaldía de Cali, la rotación de dos dígitos diarios se mantiene bajo el horario de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. de la siguiente manera para el resto de la semana:



Martes 13 de enero: Placas terminadas en 3 y 4 . (Inicio de cobro de multas).

Placas terminadas en . (Inicio de cobro de multas). Miércoles 14 de enero: Placas terminadas en 5 y 6 .

Placas terminadas en . Jueves 15 de enero: Placas terminadas en 7 y 8 .

Placas terminadas en . Viernes 16 de enero: Placas terminadas en 9 y 0.

La implementación de esta normativa, que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026, no responde únicamente a un criterio de tráfico. El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, ha señalado que el propósito de esta actualización es doble: por un lado, aliviar el nudo vehicular en las horas de mayor demanda y, por otro, generar un impacto positivo en la descontaminación ambiental de la ciudad. Al reducir el volumen de motores en circulación, se busca mejorar la calidad del aire y fomentar una Cali más sostenible.



Vehículos excentos del pico y placa en Cali

Es importante recordar que el decreto contempla beneficios para ciertos sectores. Los vehículos híbridos y eléctricos, las motocicletas y los vehículos de carga con capacidad superior a cinco toneladas están exentos de la medida. Asimismo, quienes requieran circular sin restricciones pueden optar por el pago de la tasa por congestión, una alternativa legal para evitar la restricción horaria.

Para el resto de la población, las autoridades recomiendan fortalecer el uso del Sistema MIO, acudir al servicio de taxis o utilizar medios de transporte alternativos como la bicicleta, que no solo contribuyen a la agilidad del tráfico sino también a la salud pública. La Secretaría de Movilidad invita a la ciudadanía a verificar siempre la información a través de sus canales oficiales y aplicaciones móviles autorizadas para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.



