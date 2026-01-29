Compañero de Diógenes Quintero cuenta por qué decidió no subir al avión de Satena

El congresista Diógenes Quintero murió, junto a otras 14 personas, en el accidente del avión de Satena registrado el miércoles 28 de enero en Norte de Santander. Parte de su equipo de trabajo decidió no ir el avión con él. ¿Cuál fue la razón? (Lea también: El trayecto del avión al servicio de Satena que se accidentó en Norte de Santander: nuevos detalles)

Juan Camilo Pérez habló con Noticias Caracol en vivo y contó detalles de por qué se dio ese cambio de planes, cómo se enteraron de la noticia y lo que pasó después de confirmarse el sitio donde se produjo el accidente aéreo.



¿Cuál fue la última conversación que tuvieron?

“Fue una conversación sobre temas de trabajo, pero a la vez una conversación llena de risas. Estos últimos días habíamos sentido una muy buena energía dentro del equipo de trabajo y todo últimamente había estado fluyendo muy bien”, relató Pérez.

El miércoles, continuó, “estábamos precisamente atendiendo unos compromisos ya pactados de algunos proyectos que venían andando por parte del representante y otros compromisos que también estábamos acompañando”.



Contó que a Diógenes Quintero lo conoció hace unos cuatro años y “trabajando fuertemente con él un poco más de un año”.



“Diógenes, más allá precisamente de ser mi jefe, era mi amigo y era como quien dice mi compañero en muchos momentos de la vida cotidiana”, reveló.

Además, describió al congresista como “un ser humano maravilloso, era muy humilde, era demasiado orgulloso de sus raíces campesinas, de venir de un pueblo del Catatumbo y era una gran persona; era carismático, lleno de energía, joven. La relación se construyó precisamente a base de eso, de la disciplina que tenía, del compromiso por esta región al hablar de paz, al hablar de justicia social, pero sobre todo también al tratar de construir algunas bases para que este territorio pudiese avanzar”. (Lea también: Esposa de Diógenes Quintero, fallecido en avión de Satena, cuenta cómo fue su última conversación)



“Estuvimos todo el tiempo esperando”

El compañero del político detalló que “estábamos cumpliendo con unos compromisos precisamente con el representante a la Cámara. Nos desplazábamos hacia el municipio de Ocaña”.

Sobre el porqué decidieron no irse en el avión con Diógenes Quintero, dijo que fue precisamente porque él debía cumplir con otra agenda en Cúcuta. Por eso acordaron que el político “viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladábamos por tierra. Una vez llegamos a Ocaña nos dirigimos de inmediato al aeropuerto a esperarlo, pero lamentablemente nunca llegó”.

Salieron a las 6:30 de la mañana de Cúcuta y sobre las 11:30 arribaron a Ocaña. En el camino, “desde por la mañana cuando íbamos por tierra, incluso grabamos algunos videos, porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa”, pero en Ocaña el clima “estaba distinto, con solecito, estaba haciendo buen clima. Nos dirigimos precisamente al aeropuerto y pues allí nos encontramos con la noticia de que ya no estaba”, describió.

Durante el viaje, “veníamos rastreando el vuelo por estas aplicaciones que hay hoy en día y ya nos dimos cuenta de que en un momento la señal se perdió y empezamos a indagar y nos indica efectivamente la torre de control del aeropuerto de Cúcuta que se había perdido la señal y luego, posterior a ello, la aeronáutica nos indica que el avión había desaparecido. Sobre la 1:20 de la de la tarde”.

“El vuelo tenía que aterrizar en Ocaña a las 12:10 del mediodía. Estuvimos todo el tiempo esperando, pero lamentablemente el vuelo nunca llegó”, recalcó.

Indicó que pudieron llegar al sitio del accidente de Satena porque “nos guiamos también precisamente por la ubicación que tenía otra de las personas que viajaba en el vuelo y allí es donde nos encontramos con la noticia”. Esa víctima, señaló, tenía un sistema de GPS “satelitario y es así como todos logran llegar al lugar del accidente”.

“Nos demoramos mucho en llegar a donde estaba el avión porque era un acceso demasiado complicado. Fueron dos horas hasta llegar al sitio a pie montaña arriba, zona boscosa”, dijo.

Sobre su otra compañera de trabajo, Natalia Acosta, aseguró que “era una gran mujer, mamá de una pequeña niña, que anhelaba precisamente llegar ayer a ver a Ocaña, a abrazarla y en este caso a brindarle todo ese amor de madre, toda esa energía joven que tenía. Un gran ser humano sin duda, una pérdida grandísima para este equipo y por supuesto para su familia”. (Lea también: Habla papá de víctima de accidente de avión de Satena: "Merecía seguir en este mundo")

