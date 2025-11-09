En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así funcionará el pico y placa en Medellín para la semana del 10 al 14 de noviembre

Así funcionará el pico y placa en Medellín para la semana del 10 al 14 de noviembre

La restricción vehicular se mantiene en Medellín entre las 5:00 a. m y las 8:00 p. m, así funcionará la rotación diaria que rige para vehículos particulares y motos durante la semana del 10 al 14 de noviembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa Medellín segundo semestre multa
Pico y placa Medellín para el segundo semestre del año.
Getty Images - Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad