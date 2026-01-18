Rotación del pico y placa en Ibagué para la semana del 19 al 23 de enero

Con el inicio del nuevo año y la reactivación total de las actividades comerciales y académicas, la ciudad de Ibagué ha consolidado la aplicación de su nuevo esquema de restricción vehicular. Esta política de ordenamiento del tráfico, conocida popularmente como pico y placa, ha entrado en una fase crucial durante este mes de enero de 2026. La medida, que busca mitigar la congestión vial y gestionar de manera eficiente el flujo de automotores, aplica para todos los vehículos particulares matriculados en la capital tolimense. Para la semana comprendida entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre la rotación vigente para evitar sanciones económicas y logísticas.



Pico y placa para Ibagué hoy: rotación del 19 al 23 de enero

De acuerdo con las disposiciones de la Alcaldía de Ibagué para el primer semestre de 2026, la restricción opera bajo una secuencia numérica que fue modificada al iniciar el año. El horario de prohibición se mantiene en una jornada extendida de 15 horas, la cual inicia a las 6:00 de la mañana y concluye a las 9:00 de la noche.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las fuentes oficiales y el cronograma de la Secretaría de Movilidad, la distribución de las placas para esta semana de enero es la siguiente:



Lunes 19 de enero: la restricción aplica para los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 8 y 9 .

la restricción aplica para los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos . Martes 20 de enero: no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 0 y 1 .

no podrán circular los automotores con placas finalizadas en . Miércoles 21 de enero: el turno de la restricción corresponde a los dígitos 2 y 3 .

el turno de la restricción corresponde a los dígitos . Jueves 22 de enero: el tránsito está prohibido para los vehículos con placas terminadas en 4 y 5 .

el tránsito está prohibido para los vehículos con placas terminadas en . Viernes 23 de enero: la semana laboral cierra con la restricción para los dígitos 6 y 7.

Es importante resaltar que, tras el periodo de flexibilización por las festividades de fin de año, el sistema de transporte público individual tipo taxi también ha retomado su esquema habitual de restricciones desde mediados de mes, lo que exige una mayor disciplina en el uso del vehículo particular.



El beneficio de la 'Hora Valle'

Para compensar la rigurosidad de la medida y permitir que la ciudadanía cumpla con actividades esenciales, la administración municipal mantiene el sistema de la 'Hora Valle'. Este mecanismo estratégico habilita dos ventanas horarias de circulación libre para los vehículos restringidos, siempre y cuando se utilicen para propósitos específicos y justificados.

Los periodos permitidos son: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.. El propósito de este alivio es facilitar la asistencia a citas médicas, el transporte de estudiantes a centros educativos o la realización de diligencias laborales impostergables para los vehículos matriculados en la capital del Tolima.



Multas por incumplir con el pico y placa en Ibagué

El Secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, ha sido enfático en que la normativa no contempla permisos especiales de circulación adicionales a las 15 excepciones ya estipuladas por decreto. Entre los vehículos exentos se encuentran los de propulsión eléctrica o híbrida, los destinados a personas con discapacidad, vehículos oficiales y de servicios públicos domiciliarios.



Para quienes ignoren la restricción, las consecuencias son severas bajo el Código Nacional de Tránsito. La infracción, identificada con el código C14, acarrea una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además de la sanción económica, el vehículo será objeto de inmovilización inmediata por parte de los agentes de tránsito, lo que genera costos adicionales de grúa y patios.



La Alcaldía de Ibagué reitera el llamado a los conductores para planificar sus desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales ante cualquier duda sobre la vigencia del esquema. El respeto a estas normas de movilidad es fundamental no solo para evitar el golpe al bolsillo, sino para contribuir a una ciudad con un tráfico más fluido y ordenado durante este primer semestre de 2026.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL