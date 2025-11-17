Pico y placa Medellín para la semana del 17 al 21 de noviembre: rotación y multas vigentes

Medellín se prepara para una nueva semana bajo la medida del pico y placa, una herramienta implementada por la administración distrital para optimizar el tráfico y la movilidad urbana. Para la semana comprendida entre el lunes 17 y el viernes 21 de noviembre, los conductores de vehículos particulares y motocicletas deberán tener en cuenta una modificación importante: el lunes 17 de noviembre, al ser día festivo, la restricción vehicular quedará suspendida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La norma opera habitualmente de lunes a viernes en un horario continuo, que se extiende desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Es crucial que los ciudadanos, especialmente aquellos en el rango de edad de 25 a 55 años que constituyen una parte significativa de la fuerza laboral y del parque automotor, consulten detalladamente el calendario, ya que el incumplimiento puede acarrear severas sanciones económicas.



Así será el pico y placa del 17 al 21 de noviembre

La medida de pico y placa aplica a diversas categorías de vehículos: automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos (particulares), además de las motocicletas de dos y cuatro tiempos (mototriciclos, tricimotos y ciclomotores). Para los vehículos particulares, la restricción se determina por el último número de la placa, mientras que para las motos se considera el primer dígito de la misma.

Debido a que el lunes 17 de noviembre es un día feriado, la Secretaría de Movilidad no aplicará la restricción vehicular. A partir del martes, la rotación retoma su ciclo regular establecido para la semana:



Lunes 17 de noviembre: La circulación es libre por ser día festivo .

La circulación es libre por ser día . Martes 18 de noviembre: No podrán circular las placas terminadas o que inician en 5 y 7 .

No podrán circular las placas terminadas o que inician en . Miércoles 19 de noviembre: La restricción aplica para los dígitos 1 y 8 .

La restricción aplica para los dígitos . Jueves 20 de noviembre: Se restringe la movilidad a las placas que finalizan o empiezan en 0 y 2 .

Se restringe la movilidad a las placas que finalizan o empiezan en . Viernes 21 de noviembre: La semana cierra con restricción para los dígitos 3 y 4.

En el caso del servicio de taxis, la restricción sigue un esquema distinto, limitando su circulación solamente una vez cada quince días, en un horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Los taxis pueden circular sin pasajeros durante su día de restricción únicamente si se dirigen a actividades de reparación o mantenimiento, siempre y cuando porten un aviso visible en la parte trasera del vehículo que lo comunique.



¿Para qué sirve el pico y placa?

La rotación actual de pico y placa en Medellín, que se define por sorteo, se encuentra vigente desde el lunes 4 de agosto de 2025. Esta medida se aplica de manera uniforme en la mayor parte del Valle de Aburrá, aunque es fundamental recordar que cada municipio debe expedir su propio decreto para la aplicación local de la norma.



La principal relevancia de la restricción vehicular reside en la intención de descongestionar las principales arterias de la capital antioqueña. En este marco regulatorio, existen también vías y zonas que están exentas de la medida para mantener la conectividad regional y nacional.



Entre las vías exentas se encuentran el Sistema Vial del Río (incluyendo la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Regional Occidental). También se permite la libre circulación en la totalidad de la Avenida Las Palmas y en la vía La Iguaná. De igual manera, se excluyen de la norma todos los corregimientos que hacen parte del Distrito de Medellín.



¿Qué pasa si no cumplo el pico y placa?

La normativa promueve activamente el uso de vehículos con bajas o nulas emisiones contaminantes. Por ello, los vehículos de combustible eléctrico, híbrido y aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) están exentos de la restricción, sin necesidad de trámites previos, siempre que su combustible alternativo esté debidamente registrado en la licencia de tránsito.

Publicidad

Asimismo, existe una exención para las motocicletas utilizadas exclusivamente para la entrega de domicilios o servicios de mensajería. No obstante, esta excepción requiere que los conductores realicen una solicitud de inscripción previa y presenten documentación que respalde su vínculo laboral o registro en plataformas tecnológicas.

El incumplimiento de la medida acarrea consecuencias directas para los conductores. La violación del pico y placa constituye una infracción de tránsito que se penaliza con una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a $711.750 pesos en 2025 y el vehículo infractor puede ser inmovilizado.

Publicidad

Si bien el lunes ofrece un respiro para los vehículos, la restricción se aplica de manera rigurosa y continua de martes a viernes en el horario extendido. Para asegurar una circulación fluida y evitar sanciones, es fundamental que los conductores verifiquen la terminación de sus placas y planifiquen sus desplazamientos con anticipación, aprovechando las vías exentas y el transporte público disponible.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.