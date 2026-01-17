Primeros hallazgos del accidente de Yeison Jiménez revelan nuevas dudas sobre la avioneta

A medida que avanzan las investigaciones sobre el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, en el que perdió la vida el reconocido cantautor Yeison Jiménez, han comenzado a surgir interrogantes técnicos y legales sobre la aeronave involucrada en el hecho. El siniestro ocurrió tras el despegue en el aeródromo Juan José Rondón en Paipa, Boyacá e involucró a una avioneta Piper PA-31 Navajo de matrícula N325FA, en la que también viajaban el capitán Fernando Torres y cuatro colaboradores cercanos del artista. Según los primeros hallazgos, la operación de esta aeronave en territorio colombiano se realizaba bajo un esquema que limitaba la supervisión por parte de las autoridades nacionales.



Lo que se sabe de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez

Una de las revelaciones difundidas por el periódico El Tiempo indica que la avioneta no se encontraba bajo la vigilancia directa de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). El motivo radica en su matrícula, que iniciaba con la letra N (November), correspondiente a un registro en los Estados Unidos, y no con las letras HK, que identifican a las aeronaves matriculadas oficialmente en Colombia.

Esta distinción técnica tiene implicaciones legales en cuanto a seguridad y mantenimiento. Según explicó una alta fuente de la Aerocivil a dicho diario, la falta de registro nacional exime a la aeronave de los protocolos locales. “En algunos casos se dejan aviones con matrícula November para que no estén sujetos al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). Al ser matrícula November, están bajo regulación de Estados Unidos bajo norma FAR 91 de la FAA, por eso, en la práctica, esa vigilancia de los inspectores de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil no existe”.

De acuerdo con la normativa vigente, la única obligación de estas aeronaves extranjeras que permanecen en el país por más de 48 horas es contar con un taller aeronáutico autorizado para reparaciones y tramitar un permiso RME ante la oficina de registro de la Aerocivil. Sin embargo, la supervisión técnica, el seguimiento y la vigilancia rutinaria no se ejecutan sobre estos aviones.



Una aeronave que no podía ser matriculada en Colombia

Otro factor que ha generado dudas entre los investigadores es la antigüedad. Esta aeronave tendría más de 40 años de fabricación, lo que lo clasifica dentro de la categoría de aviones envejecidos. Este dato es fundamental para entender por qué mantenía su registro estadounidense.



Un investigador consultado por El Tiempo reveló que las leyes colombianas son restrictivas respecto a la edad de los aviones que pretenden ingresar al registro nacional. El experto señaló: “Para particulares privados en Colombia, son de colección. De hecho, si hubieran intentado ponerle la matrícula HK no se hubiera permitido por tener más de 40 años de fabricación”.



Ante este panorama, diversos sectores han solicitado que el Grupo de Normas Aeronáuticas de la oficina de transporte aéreo realice ajustes al Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC). El objetivo sería endurecer las exigencias para que los aviones extranjeros operen en el país, evitando que aeronaves con décadas de uso operen sin una vigilancia local exhaustiva.

Mientras las autoridades analizan si hubo fallas mecánicas o humanas en el siniestro, el caso ha abierto la discusión sobre la necesidad de revisar los permisos para empresas colombianas que utilizan aeronaves extranjeras.

El accidente de Yeison Jiménez no solo enluta a la música popular, sino que dirige la mirada hacia la seguridad aérea y los beneficios de los cuales gozan ciertas matrículas extranjeras frente a los controles locales en Colombia.



El último adiós al Aventurero en el Movistar Arena

Mientras la investigación avanza, esta semana miles de seguidores y colegas se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendir un sentido homenaje póstumo a Yeison Jiménez y a los otros cinco fallecidos en el siniestro. Durante la jornada, marcada por la interpretación de la canción inédita El aventurero en el cielo por parte de figuras como Pipe Bueno y Jessi Uribe, se vivieron momentos muy emotivos con las palabras de la madre del artista, Luz Mery Galeano, quien manifestó ante la multitud: "Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios".

Por su parte, la hija del cantante conmovió a los asistentes al revelar que el sueño de su padre era verlas crecer y pidió oraciones por su descanso. El evento, que debió finalizar antes de lo previsto por razones de logística, cerró con la sentida reflexión del cantante Luis Alfonso, quien ante los féretros recordó que "la vida es hermosa, pero es muy cortica".