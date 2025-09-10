Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría abrió investigación a exedecán del presidente Petro por presunta agresión sexual

Procuraduría abrió investigación a exedecán del presidente Petro por presunta agresión sexual

El mayor del Ejército es investigado tras la denuncia de una oficial, quien denunció que Rodríguez también la atacó verbalmente frente a su hijo menor de edad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:10 p. m.
Edecán del presidente Petro es señalado de haber agredido sexualmente a una oficial del Ejército
Captura de pantalla