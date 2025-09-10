Procuraduría abrió investigación a exedecán del presidente Petro por presunta agresión sexual

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el mayor Sammy Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, tras la denuncia de una oficial del Ejército quien manifestó que el uniformado la agredió sexual y verbalmente en el cantón de la Segunda División del Ejército Nacional en Bucaramanga, el pasado 13 de mayo de 2025.

La denunciante dijo que el mayor Rodríguez llegó en estado de ebriedad y, antes de intentar sobrepasarse con ella, discutió con el taxista que lo transportó, quien estaba “muy molesto porque no se le había cancelado el servicio, además por ser maltratado de palabra por el señor Mayor, que no solamente estaba tratando mal al conductor mencionado, sino también a la señorita suboficial” que le pidió ayuda a la presunta víctima.



Lo que investiga la Procuraduría

De acuerdo con el Ministerio Público, “la evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército”.

“La Procuraduría pidió además la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias”, añadió el comunicado, en el que se indica que el exedecán es indagado por presunto acto sexual y violencia de género.



Los hechos por los que denuncian al exedecán del presidente

Según la oficial del Ejército, ella aceptó llevar en su carro al mayor Rodríguez Lemus hasta el casino de oficiales, lugar donde se estaba alojando, dado el alto estado de ebriedad en el que se encontraba el uniformado.



En el vehículo iba el hijo de 12 años de la denunciante. “El señor Mayor estando en la silla de atrás procede a violentar mi intimidad tocándome el hombro y con posterioridad los senos, reacciono de forma rápida quitándole la mano y parando mi vehículo, en ese instante me dice que si el que está ahí es su esposo y yo le dije que respetara, que era mi hijo y que se bajara de inmediato, en ese momento procedió a intentar tocar a mi menor hijo de forma inapropiada e irrespetuosa”, expresó de manera escrita la mujer.

Dos militares que pasaban en ese momento la ayudaron y sacaron al exedecán del carro, quien empezó a decirle groserías a la oficial y a amenazarla con que “no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro. (…) Toda esta situación en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado, no solo por el abuso físico contra él y contra su mamá, sino por el maltrato de palabra y el escándalo al que nos vimos expuestos”.

El Ejército Nacional manifestó sobre el caso que “no tolera ningún acto de violencia ejercido en contra de cualquier ser humano, así como hechos que vayan en contravía del ordenamiento jurídico, la Política de Género y de los principios y valores institucionales”.

Agregó que “brindó orientación e información a la presunta víctima, así como la disposición de acciones administrativas dirigidas a proteger los derechos fundamentales de la oficial”.

